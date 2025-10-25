برلماني: لقاء الرئيس السيسي بالطفلة ريتاج تُجسد عُمق الوجدان المصري تجاه فلسطين

أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال ،إحتفالية "وطن السلام " بمدينة الفنون والثقافة ، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكداً أن الكلمة عبرت عن الثوابت المصرية الراسخة التي تنتهجها القيادة السياسية في اقرار السلام ، والدفاع عن القضية الفلسطينية ، والرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينين حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية .



وأشار" الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ، ان الكلمة عكست ما قامت به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، منذ عامين منذ أحداث السابع من أكتوبر ، من أجل وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة وتابع : "الكحيلي" قائلاً: أن الشعب الفلسطيني عاش مأساة إنسانية غير مسبوقة ، ومصر كانت حريصة علي ضرورة وقف الحرب لانهاء المعاناة التي دامت عامين

وأضاف" عضو مجلس الشيوخ " أن احتفالية "وطن السلام" عكست قوة الدولة المصرية الناعمة في توظيف الثقافة والفن لخدمة القضايا الوطنية، وحكمة الرئيس السيسي، وأن اختيار عنوان الاحتفالية لم يكن صدفة، بل يعبر عن هوية مصر التاريخية كقلبٍ نابضٍ بالسلام وحارسٍ لأمن المنطقة واستقرارها.



وأشار" الكحيلي" أن مشهد لقاء الرئيس السيسي بالطفلة الفلسطينية ريتاج حمل دلالات إنسانية مؤثرة، تُجسد عُمق الوجدان المصري تجاه فلسطين، تؤكد أن دعم مصر للاشقاء في فلسطين ليس فقط سياسياً بل أيضاً إنسانيا فالقضية الفلسطينية في وجدان كل مصر