فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“
توقف 50 ألف هاتف رغم إعفائها من الجمارك .. تفاصيل
النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة
وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة
تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
برلمان

برلماني: لقاء الرئيس السيسي بالطفلة ريتاج تُجسد عُمق الوجدان المصري تجاه فلسطين

مصطفى الكحيلي ، عضو مجلس الشيوخ
مصطفى الكحيلي ، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال ،إحتفالية "وطن السلام " بمدينة الفنون والثقافة ، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكداً أن الكلمة عبرت عن الثوابت المصرية الراسخة التي تنتهجها القيادة السياسية في اقرار السلام ،  والدفاع عن القضية الفلسطينية ، والرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينين حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية .


وأشار" الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ، ان الكلمة عكست ما قامت به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، منذ عامين منذ أحداث السابع من أكتوبر ، من أجل وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة وتابع : "الكحيلي" قائلاً: أن الشعب الفلسطيني عاش مأساة إنسانية غير مسبوقة ، ومصر كانت حريصة علي ضرورة وقف الحرب لانهاء المعاناة التي دامت عامين
وأضاف" عضو مجلس الشيوخ " أن احتفالية "وطن السلام" عكست قوة الدولة المصرية الناعمة في توظيف الثقافة والفن لخدمة القضايا الوطنية، وحكمة الرئيس السيسي، وأن اختيار عنوان الاحتفالية لم يكن صدفة، بل يعبر عن هوية مصر التاريخية كقلبٍ نابضٍ بالسلام وحارسٍ لأمن المنطقة واستقرارها.
 

وأشار" الكحيلي"  أن مشهد لقاء الرئيس السيسي  بالطفلة الفلسطينية ريتاج حمل دلالات إنسانية مؤثرة،  تُجسد عُمق الوجدان المصري تجاه فلسطين، تؤكد أن دعم مصر للاشقاء في فلسطين ليس فقط سياسياً بل أيضاً إنسانيا فالقضية الفلسطينية في وجدان كل مصر

