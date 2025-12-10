تحذيرات من هزات آخرى.. إعادة فتح المدارس باليابان بعد زلزال بقوة 7.5 درجة

أعادت اليابان، اليوم "الأربعاء"، فتح معظم المدارس في شمال شرق وشمال البلاد بعد إغلاقها إثر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة ضرب المنطقة، بينما لا يزال التحذير من زلزال كبير آخر ساريًا.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن السلطات اليابانية حثت الطلاب في المنطقة على الاستعداد للإخلاء الفوري لمدة أسبوع تقريبًا بعد الزلزال الذي وقع مساء الاثنين والذي دفع هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إلى إصدار تحذير للمناطق الساحلية في هوكايدو وساحل سانريكو.

كانت قد أغلقت أكثر من 300 مدرسة أمس الثلاثاء في خمس محافظات هي: هوكايدو وأوموري وإيواتي ومياجي وفوكوشيما، وفقا لوزارة التعليم اليابانية.

وأفادت الحكومات المحلية أن بعض المدارس المتضررة من الزلزال لا تزال مغلقة.