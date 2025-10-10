أحدث ظهور لـ سامح حسين مع زوجته وبناته من الحرم النبوي| شاهد

شارك الفنان سامح حسين جمهوره، أحدث ظهور مع زوجته وبناته من داخل المسجد النبوي أثناء أداء مناسك العمرة.

سامح حسين في الحرم النبوي

ونشر سامح حسين عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» صورة من داخل الحرم النبوي؛ معلقا: مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، مدينة الحبيب مدينة رسول الله ﷺ، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾.

فيلم استنساخ لـ سامح حسين

يذكر أن الفنان سامح حسين كان قد تحدث عن فيلمه الأخير «استنساخ» خلال ندوة تكريمه، ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، معبرًا عن سعادته بتجسيد شخصية «يونس العربي» في الفيلم، واصفًا إياها بأنها من أقرب الشخصيات إلى قلبه وأكثرها إرهاقًا له على المستويين النفسي والجسدي، مشيرًا إلى أن العمل يتميز بحالة بصرية وذهنية مختلفة.

وكشف «حسين» سر الجدل الذي أثير حول الفيلم قبل عرضه مع الرقابة على المصنفات الفنية، موضحًا أن السيناريست عبدالرحيم كمال كان قد اعترض فقط على لقطتين، وليس على مشهدين كاملين كما أشيع.

تدور أحداث فيلم استنساخ في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، ويسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة.

فيلم «استنساخ» من بطولة سامح حسين، هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، ومن تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.