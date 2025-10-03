سامح حسين يكشف كواليس اعتراض الرقابة على فيلم استنساخ

كشف الفنان سامح حسين أن فيلم استنساخ عندما عرض على الرقابة اعترضت على لقطتين فقط بالعمل وتم حذفهما ولم يكن هناك اعتراض من جانبنا، واما بالنسبة لتأخير العرض الخاص للفيلم كان بسبب خطوات إدارية من جانب الرقابة وبالتالى قررنا تأجيل العرض الخلص للفيلم وذلك ضمن فعاليات اليوم الاول من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فى دورته ال 41 والتى تستمر حتي 6 أكتوبر، والتى تحمل اسم ليلى علوي.

وقدم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما تولى إخراجه المخرج محمد السماحي. واستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، يعقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

ألقي رئيس المهرجان الأمير أباظة كلمته، ثم تم استعراض لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات المختلفة، وتلاها تقديم التكريم لنجمة الدورة ليلى علوي.

كما شهد الحفل تكريم دولة المغرب ضيف شرف المهرجان لهذا العام، إلى جانب تكريم نخبة من رموز السينما المصرية والعربية والدولية، وهم:



المخرج المغربي حكيم بلعباس، اسم الفنانة الراحلة فيروز، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، المخرج التونسي رضا الباهي، الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، والفنان رياض الخولي.

وتؤكد إدارة المهرجان أن هذه الدورة تأتي استمرارًا لدور المهرجان في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.