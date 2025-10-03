بمثابة أب وأخ.. سماح أنور ترد على شائعات ارتباطها بسمير صبري

كشفت الفنانة سماح أنور، خلال استضافتها في برنامج"ورقة بيضا" ، حقيقة ارتباطها بالفنان سمير صبري.

وقالت سماح أنور: سمير صبري كان بمثابة أب وأخ كبير لي ، وصديق مقرّب من والدي ، أنا وسمير ما ارتبطناش، لكن لو كان قال لي إنه معجب بيا، كان ممكن أوافق.

وتابعت سماح أنور: “كنت بحبه، لكن مش حب عاطفي، وموصلناش للمرحلة دي، وكل اللي اتقال مجرد إشاعات”.

وكان آخر أعمال سماح أنور هو مسلسل كتالوج هو دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصة يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده الى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

ابطال مسلسل كتالوج



مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج ، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر ، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.