موعد أولي حلقات مسلسل ورد وشوكولاتة

حددت منصة يانجو بلاي، يوم 30 أكتوبر، موعد لطرح اولي حلقات مسلسل" ورد وشوكولاتة"، من بطولة محمد فراج وزينة.

مسلسل "ورد وشوكولاتة"، من بطولة محمد فراج وزينة هو مستوحي من أحداث حقيقية.



أبطال مسلسل ورد وشوكولاتة



يشارك في مسلسل ورد وشوكولاتة بجانب محمد فراج و زينة كل من مريم الخشت ، مها نصار ، صفاء الطوخي ، محمد سليمان ، يوسف حشيش ، آية سليم.





آخر أعمال محمد فراج

شارك محمد فراج في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل منتهي الصلاحية تأليف هشام عبية ، إخراج تامر نادي وشارك في العمل كل من ياسمين رئيس ، هبة مجدي ، محمود الليثي ، سامي مغاوري ، دينا ماهر ، محمد عبده و آخرين و عرض له مسلسل كتالوج تأليف أيمن وتار و إخراج وليد الحلفاوي و شارك في العمل ريهام عبد الغفور ، سماح انور ، بيومي فؤاد ، خالد كمال ، أحمد عصام السيد.