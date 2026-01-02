الحدث الأبرز بالعام الجديد.. قصة أول مولودة في 2026

أول مولودة يتم تسجيلها على مستوى الجمهورية فى اليوم الأول من عام 2026 ، هو الحدث الأبرز فى العام الجديد.

الطفلة بيان محمد إبراهيم، يروى تفاصيل قصتها وحكايتها والدها حيث يقول: إن بيان هي الأبنة الثانية التى رزقة الله تعالى بها، بعد الطفلة الأولى وتين، كانت أيضا تمثل قصة وحكاية، حيث أن ولادتها جاءت عيد الأضحي.

وعن اختياره لاسم بيان قال الوالد، إن هذا الاسم اختارته ابنة زميل له في العمل، وبمجرد ولادة المولودة اسماها بيان.

وقال محمد ابراهيم، إنه فوجئ بأن ابنته، هي أول مولود يتم تسجيله علي مستوي الجمهورية، في العام الجديد، وأن الأهل والأحباب غمروه بالتهاني، منذ سماعهم بهذا الخبر السعيد.

قصة وحكاية

وقال محمد إبراهيم إنه مع الدقائق الأولي للعام الجديد رزقه الله بابنته الثانية متمنيا ، ان يرزق الله كل مشتاق، مقدما الشكر لزملائه واهالي قريته، " الشبيكة" بمركز كوم امبو بمحافظة اسوان، علي احتفائهم ومشاركتهم له تلك اللحظات السعيدة.

وفى لفتة إنسانية، كان قد قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أسمى آيات التهنئة القلبية إلى أسرة محمد إبراهيم ، بمناسبة مولودته الجديدة "بيان " والتى تم تسجيلها كأول مولودة على مستوى الجمهورية فى عام 2026، لتسجل إسمها كحدث مميز مع الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد.

وأكد المحافظ أن هذا الحدث يمثل مصدر فخر وإعتزاز لأبناء المحافظة ، خاصة وأن أسرة الطفلة تقيم بقرية الشبيكة التابعة لمركز كوم أمبو، وهو ما يعكس أن القرى والمراكز تشهد إهتماماً متزايداً فى إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة والعدالة الاجتماعية.

وأعرب محافظ أسوان عن خالص تمنياته بأن تنعم "بيان " وأسرتها بحياة سعيدة ومستقبل مشرق، مشيراً إلى أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بالأسرة المصرية والطفولة بإعتبارهما حجر الأساس فى بناء مستقبل الوطن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دعم الإنسان المصرى فى مختلف مراحل حياته.