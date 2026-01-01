قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد الكاراتيه ينعى بطلة العالم السابقة يمنى طارق
شهادة ميلاد ابنة أسوان الطفلة بيان محمد .. أول مولودة في 2026 | شاهد
احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب
احتجاجات إيران تتوسع.. أول سقوط عنصر أمني وسط تصاعد الغضب الشعبي
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
انقطاع المياه عن مناطق ببلطيم غداً .. وشركة كفر الشيخ توضح الأسباب
سعر الذهب في منتصف التعاملات اليوم 1-1-2026
ياسمين عز: قومي في السنة الجديدة اعملي لجوزك لوك مدام نادية الجندي
بعد 9 سنوات من الشرح.. العلامة محمد أبو موسى ينتهى من شرح كتاب دلائل الإعجاز في الجامع الأزهر
الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
شهادة ميلاد ابنة أسوان الطفلة بيان محمد .. أول مولودة في 2026 | شاهد

محمد عبد الفتاح

نعرض صورة شهادة ميلاد الطفلة بيان محمد إبراهيم حامد جاد، أول مولودة على مستوى الجمهورية لعام 2026، والتي ولدت في مركز كوم أمبو شمال أسوان.  

وفى لفتة إنسانية قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أسمى آيات التهنئة القلبية إلى أسرة محمد إبراهيم ، بمناسبة مولودته الجديدة " بيان " والتى تم تسجيلها كأول مولودة على مستوى الجمهورية فى عام 2026، لتسجل إسمها كحدث مميز مع الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد .

المولودة بيان

وأكد المحافظ على أن هذا الحدث يمثل مصدر فخر وإعتزاز لأبناء المحافظة ، خاصة وأن أسرة الطفلة تقيم بقرية الشبيكة التابعة لمركز كوم أمبو ، وهو ما يعكس أن القرى والمراكز تشهد إهتماماً متزايداً فى إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة والعدالة الاجتماع.

وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته بأن تنعم " بيان " وأسرتها بحياة سعيدة ومستقبل مشرق ، مشيراً إلى أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بالأسرة المصرية والطفولة بإعتبارهما حجر الأساس فى بناء مستقبل الوطن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دعم الإنسان المصرى فى مختلف مراحل حياته .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

الهيئة الدولية لدعم فلسطين

الهيئة الدولية لدعم فلسطين : اللجنة المصرية لعبت دورا مهما في دعم جهود الإغاثة

إيبو نوح

اسمه الحقيقي إيفانز إيشون .. القبض على الغاني إيبو نوح

سوريا - ارشيف

سوريا .. إحباط مخطط لـ داعش قبل تنفيذ هجمات انتحارية خلال احتفالات رأس السنة

بالصور

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

