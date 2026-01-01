القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان يطمئن على طلاب التمريض بعد تعرضهم لحادث

اطمأن الدكتور لؤى سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، على الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم سيارة ميكروباص، من طلاب المعهد الفنى للتمريض التابع لكلية التمريض.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين على توفير الرعاية الطبية العاجلة والدعم الكامل لهم. متابعة الامتحانات وتزامن الحادث وأثناء متابعة رئيس جامعة أسوان، أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمعهد الفنى للتمريض، والتى انطلقت فى 21 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 22 يناير 2026.

بحضور الدكتورة انتصار جاد المولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، تزامن وصول سيارة إسعاف تقل طالبتين وطالبًا بالفرقة الثانية، بعد تعرضهم للحادث بطريق الإسكان المميز إثر تصادم ميكروباص مع سيارة أخرى، وأسفر عن إصابتهم بكدمات وجروح سطحية وكسور بسيطة.

مصابين

ووجه الدكتور لؤى سعد الدين، باتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية، شملت السماح للطلاب المصابين بأداء الامتحانات دون تعطيل تقديرًا لظروفهم الصحية، وتقديم الإسعافات الأولية بالإدارة الطبية بالجامعة، وتخصيص سيارة إسعاف لنقلهم إلى مستشفى الصداقة لاستكمال العلاج، مع توفير مرافقين من شؤون الطلاب لمتابعة حالتهم وتلبية احتياجاتهم. تأكيد أولوية سلامة الطلاب أكد رئيس الجامعة أن سلامة الطلاب تأتى على رأس أولويات الجامعة.

وأشار إلى استمرار تقديم الرعاية الطبية والدعم الإنسانى حتى تماثلهم للشفاء ، مشيدًا بتعاون فرق الإسعاف والإدارة الطبية وسرعة تعاملهم مع الواقعة. زيارة بالمستشفى وبيانات المصابين زار رئيس جامعة أسوان الطلاب بالمستشفى للاطمئنان على سلامتهم.

فيما أوضحت الدكتورة انتصار جاد المولى أن المصابين هم: أميرة محمد عطية 19 سنة، آية محمود رضا 19 سنة، السايح ياسر السايح 20 سنة، وجميعهم بالفرقة الثانية بالمعهد الفنى للتمريض، مؤكدة استمرار المتابعة الطبية لحالاتهم حتى الاطمئنان الكامل.