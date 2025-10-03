محاضرة ومعرض وثائقى بمتحف نجيب محفوظ يحتفى بـ انتصار أكتوبر

فى إطار فعاليات وأنشطة متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، بتكية محمد أبو الدهب، التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، واحتفاء بالذكرى الـ ٥٢ لحرب أكتوبر ١٩٧٣، يلقى فى السابعة من مساء الأحد القادم "٥ أكتوبر" الباحث والصحفى شريف عارف، محاضرة بعنوان "أديب المؤرخين.. ومؤرخ الأدباء..

يقدم شريف عارف قراءة تاريخية فى محطاته الروائية"، متوقفا عند التطور التاريخي فى أدب نجيب محفوظ، منذ روايته كفاح طيبة وحتى الثلاثية، كما يرصد أبرز المحطات التى انعكست فيها الأحداث التاريخية فى: السمان والخريف، الحرب تحت المطر، الباقى من الزمن ساعة، وينهى هذه المحاضرة بالتركيز على آراء نجيب محفوظ فى حرب أكتوبر.



ويسبق المحاضرة، افتتاح معرض وثائقى بعنوان "الثأر من النكسة.. سيرة مصر الثقافية من ١٩٦٧ إلى ١٩٧٣"، إعداد الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ.



المعرض يتناول عبر ثلاثين عملا وثائقيا، أهم الأحداث الثقافية التى وقعت خلال الفترة من النكسة وصولا لانتصار أكتوبر، منها ما أحدثته النكسة من قرارات وفعاليات، مثل إعادة وزارة الثقافة النظر فى مشروع النشر، وتنظيم إصدار المجلات والدور الوطنى الذى قامت بها هيئات وزارة الثقافة مثل: الثقافة الجماهيرية وغيرها، وكذلك التوقف عند الحفلات التى أقيمت تدعيما للمجهود الحربى، وأهم القرارات الوزارية التى صدرت فى هذا الإطار، لاسيما من قبل د.ثروت عكاشة وزير الثقافة آنذاك.



كما يرصد المعرض خروج مصر بتراثها وحضارتها وثفافتها، المشاركة فى أكبر تجمع عالمى فى مارس من عام ١٩٧٠ باليابان، ضمن وفود ٧٦ دولة، وكذلك عودة قناع توت عنخ آمون إلى القاهرة بعد ستة أشهر من وجوده فى باريس، ورفض جميع طلبات الدول لسفره مرة أخرى.



وكذلك يرصد المعرض لوقائع حريق دار الأوبرا القديمة، وما كتبه الأديب الكبير الراحل توفيق الحكيم بالأهرام فى ٢٩ أكتوبر ١٩٧١ بعنوان "ذهب الحجر وبقى الأثر".



المعرض يضم ٣٠ لوحة تعكس أهم الأحداث الثقافية والفكرية التى نظمت فى هذه الفترة، ومنها تأسيس مسرح الشارع، وكذلك رحيل د. طه حسين فى ٢٨ أكتوبر ١٩٧٣، وإهداء الأمم المتحدة جائزتها له، قبل يوم واحد من الرحيل.



المعرض يعتمد على كتاب بذات العنوان "الثأر من النكسة.. سيرة مصر الثقافية من ١٩٦٧ إلى ١٩٧٣" لمؤلفه طارق الطاهر.