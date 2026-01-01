العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير خلال أيام.. ماذا سيحدث في 2026؟

عاد العالم الهولندي المتخصص في رصد النشاط الزلزالي فرانك هوجربيتس ليطل بفيديو جديد عبر قناته على يوتيوب، يحذر فيه من احتمال تسجيل زلزال كبير مطلع 2026، مع بداية العام الجديد، ما أثار جدلاً واسعاً وترقبا لدى متابعيه وشريحة كبيرة من الجمهور.

جدير بالذكر أن فرانك هوجيربيتس، باحث وخبير جيولوجي هولندي الجنسية، يهتم بأمور الزلازل والبراكين، حيث نال شهرة واسعة خلال السنوات الماضية بسبب توقعاته بشأن الهزات الأرضية والزلازل، التي صحت العديد منها.

لفت هوجيربيتس الانتباه في فبراير 2019 عندما توقع احتمالية وقوع زلزال ضخم، وتطابقت تكهناته مع زلزال الإكوادور الذي وقع في الأسبوع ذاته وبلغت قوته حينها 7.5 درجة على مقياس ريختر.

هذا بالإضافة إلى توقعاته بشأن زلزال تركيا الشهير والتي تحققت بالفعل، حيث تعتمد توقعاته على برنامج Solpage، الذي قام بإنشائه من دافع ولعه بالنظام الشمس وحركة الكواكب، وأيضًا مهارة والده في هندسة الكمبيوتر والتقنيات المعلوماتية.

زلزال كبير في 2026

يستند هوجربيتس في تحليلاته إلى ما أسماه بالروابط بين الحركة الكوكبية والهزة الأرضية، مشيراً إلى أن اقترانات كوكبية مهمة بين كواكب مثل عطارد والأرض والقمر وأورانوس ستتزامن في الأيام الأولى من يناير، خصوصاً بين 3 و9 من الشهر، وهو ما يرى أنه قد يؤشر إلى فترة حرجة من النشاط الزلزالي العالمي.

وفق تحليله، فإن ذروة التأثيرات الفلكية من هذا الاقتران ستقع في 3 يناير، على أن تمتد الفترة الأكثر خطورة بين 7 و9 يناير، مع توقعات بحدوث هزات قوية في 4 يناير تقريباً، وإن كانت قد تختلف يومًا أو يومين خلافاً للتقديرات.

وأشار إلى أن القوة المحتملة لهذه الزلازل قد تتراوح عادة بين 5 و6 درجات على مقياس ريختر، وربما تصل إلى 7 درجات في أسوأ السيناريوهات.

تحذير عالم الزلازل الهولندي

هوجربيتس شدد في الفيديو على أن تحديد قوة الزلازل بدقة يبقى صعباً للغاية، نظراً لتعقيد العوامل التكتونية والاجهادات المتراكمة في القشرة الأرضية، لكنه ربط بين تلك العوامل وتأثيرات “الاقترانات الكوكبية” التي يرصدها منذ سنوات، رغم أن هذا النوع من التحليلات ليس معتمداً بشكل واسع في المجتمعات العلمية الزلزالية الرسمية.

كما وجّه تحذيره إلى سكان عدة مدن ودول معروفة بنشاطها الزلزالي، من بينها لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، وطوكيو في اليابان، وإسطنبول في تركيا، داعياً إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة والاستعداد لمواجهة أي زلزال محتمل خلال تلك الفترة.

هذا التحذير جاء في ظرف يشهد فيه العالم زلازل متعددة في مناطق مختلفة، ما عزز قلق بعض المتابعين، رغم أن العلماء الرسميين عادة ما يؤكدون أن التنبؤ الدقيق بالزلازل من حيث الزمان والمكان لا يزال غير ممكن علمياً، وأن توقعات مثل هذه يجب التعامل معها بحذر شديد.

وبحسب الخبراء، فإن الفيديو الجديد لهوجربيتس لم يعلن موعداً حتمياً أو قوة مؤكدة لزلزال، لكنه أثار النقاش حول علاقة الفلك بالزلازل واحتمال نشاط زلزالي قوي مطلع يناير 2026.