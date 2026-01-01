قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
أصل الحكاية

العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير خلال أيام.. ماذا سيحدث في 2026؟

العالم الهولندي
العالم الهولندي
أحمد أيمن

عاد العالم الهولندي المتخصص في رصد النشاط الزلزالي فرانك هوجربيتس ليطل بفيديو جديد عبر قناته على يوتيوب، يحذر فيه من احتمال تسجيل زلزال كبير مطلع 2026، مع بداية العام الجديد، ما أثار جدلاً واسعاً وترقبا لدى متابعيه وشريحة كبيرة من الجمهور. 

جدير بالذكر أن فرانك هوجيربيتس، باحث وخبير جيولوجي هولندي الجنسية، يهتم بأمور الزلازل والبراكين، حيث نال شهرة واسعة خلال السنوات الماضية بسبب توقعاته بشأن الهزات الأرضية والزلازل، التي صحت العديد منها.

لفت هوجيربيتس الانتباه في فبراير 2019 عندما توقع احتمالية وقوع زلزال ضخم، وتطابقت تكهناته مع زلزال الإكوادور الذي وقع في الأسبوع ذاته وبلغت قوته حينها 7.5 درجة على مقياس ريختر.

هذا بالإضافة إلى توقعاته بشأن زلزال تركيا الشهير والتي تحققت بالفعل، حيث تعتمد توقعاته على برنامج Solpage، الذي قام بإنشائه من دافع ولعه بالنظام الشمس وحركة الكواكب، وأيضًا مهارة والده في هندسة الكمبيوتر والتقنيات المعلوماتية.

زلزال كبير في 2026

يستند هوجربيتس في تحليلاته إلى ما أسماه بالروابط بين الحركة الكوكبية والهزة الأرضية، مشيراً إلى أن اقترانات كوكبية مهمة بين كواكب مثل عطارد والأرض والقمر وأورانوس ستتزامن في الأيام الأولى من يناير، خصوصاً بين 3 و9 من الشهر، وهو ما يرى أنه قد يؤشر إلى فترة حرجة من النشاط الزلزالي العالمي. 

وفق تحليله، فإن ذروة التأثيرات الفلكية من هذا الاقتران ستقع في 3 يناير، على أن تمتد الفترة الأكثر خطورة بين 7 و9 يناير، مع توقعات بحدوث هزات قوية في 4 يناير تقريباً، وإن كانت قد تختلف يومًا أو يومين خلافاً للتقديرات. 

وأشار إلى أن القوة المحتملة لهذه الزلازل قد تتراوح عادة بين 5 و6 درجات على مقياس ريختر، وربما تصل إلى 7 درجات في أسوأ السيناريوهات. 

تحذير عالم الزلازل الهولندي 

هوجربيتس شدد في الفيديو على أن تحديد قوة الزلازل بدقة يبقى صعباً للغاية، نظراً لتعقيد العوامل التكتونية والاجهادات المتراكمة في القشرة الأرضية، لكنه ربط بين تلك العوامل وتأثيرات “الاقترانات الكوكبية” التي يرصدها منذ سنوات، رغم أن هذا النوع من التحليلات ليس معتمداً بشكل واسع في المجتمعات العلمية الزلزالية الرسمية.

كما وجّه تحذيره إلى سكان عدة مدن ودول معروفة بنشاطها الزلزالي، من بينها لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، وطوكيو في اليابان، وإسطنبول في تركيا، داعياً إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة والاستعداد لمواجهة أي زلزال محتمل خلال تلك الفترة. 

هذا التحذير جاء في ظرف يشهد فيه العالم زلازل متعددة في مناطق مختلفة، ما عزز قلق بعض المتابعين، رغم أن العلماء الرسميين عادة ما يؤكدون أن التنبؤ الدقيق بالزلازل من حيث الزمان والمكان لا يزال غير ممكن علمياً، وأن توقعات مثل هذه يجب التعامل معها بحذر شديد.

وبحسب الخبراء، فإن الفيديو الجديد لهوجربيتس لم يعلن موعداً حتمياً أو قوة مؤكدة لزلزال، لكنه أثار النقاش حول علاقة الفلك بالزلازل واحتمال نشاط زلزالي قوي مطلع يناير 2026. 

العالم الهولندي توقعات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس زلزال كبير خلال أيام أكبر زلزال في 2026

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

الذهب

أسعار الذهب في 2026.. توقعات بارتفاع كبير

متهمين

حبس عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة

محكمة

خلافات الميراث.. قرار ضد عامل أشغل النار في توك توك ملك زوجة شقيقه بسوهاج

متهمين

أوهموهم بتوفير دراجات نارية.. حبس عصابة استولت على أموال المواطنين

بالصور

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

