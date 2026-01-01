قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد إمام يُهنئ جمهوره بالعام الجديد: «كل سنة وانتوا حلوين جميعاً.. واستنوا الكينج»
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
تعرف على أمنية ترامب في عام 2026
أول يوم في 2026.. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
مصر ستحصل على بطولة الأمم الأفريقية 2026.. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة
في ليلة رأس السنة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة|شاهد
10 معلومات رسمية عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
الضفة الغربية .. انفجار قوي بمحيط المستشفى الوطني وسط نابلس
صوتها جميل.. مذيعة صدى البلد تبهر الجمهور بأغنية تامر عاشور «هيجيلي موجوع» | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب ألاسكا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر في ألاسكا.

وضرب في وقت لاحق زلزال بقوة 5.3 درجة مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت التقارير أن الزلزال وقع على عمق 4.7 كيلومتر (2.9 ميل).


وقبل أيام ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر منطقة تبعد حوالي 32 كيلومترًا (20 ميلًا) عن مدينة ييلان الساحلية شمال شرق تايوان يوم السبت، وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية في الجزيرة، دون ورود تقارير فورية عن أضرار جسيمة.


وشعر سكان تايوان بالزلزال الذي بلغ عمقه 73 كيلومترًا (45 ميلًا)، وهزّ المباني في العاصمة تايبيه، بحسب الإدارة، التي صنّفته ضمن الفئة الرابعة من حيث الشدة، ما يعني احتمال حدوث أضرار طفيفة.

وأفادت حكومة مدينة تايبيه بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار جسيمة في أعقاب الزلزال مباشرة، مع تسجيل بعض الحالات المتفرقة لأضرار شملت تسرب الغاز والمياه وأضرارًا طفيفة في المباني.

وأعلنت شركة تايوان للطاقة أن أكثر من 3000 منزل في ييلان انقطعت عنها الكهرباء لفترة وجيزة.

أعلنت شركة TSMC، إحدى كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بالعالم ، أن عددًا محدودًا من منشآتها في مجمع هسينتشو للعلوم شمال تايوان قد استوفت معايير الإخلاء بعد الزلزال، وأن الموظفين الذين تم إجلاؤهم قد عادوا .

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزال مقياس ريختر ألاسكا ولاية كاليفورنيا

