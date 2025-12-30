مرصد الزلازل الأردني يرصد هزة بقوة 4.2 مقابل اللاذقية

أعلن مرصد الزلازل الأردني، مساء اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر، وقعت في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل السورية، وتحديداً مقابل مدينة اللاذقية، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

تفاصيل البيانات الفنية للهزة

وفقاً للتصريحات الرسمية الصادرة عن مدير مرصد الزلازل الأردني، المهندس غسان سويدان، فقد سجلت محطات الرصد الزلزال في تمام الساعة 6:05 مساءً بتوقيت العاصمة عمّان.

وأوضح سويدان أن الهزة وقعت على عمق كبير نسبياً وصل إلى 60 كيلومتراً تحت سطح البحر، مما يفسر محدودية تأثيرها السطحي رغم قوتها المتوسطة.

وحدد المرصد مركز الهزة في عرض البحر قبالة شواطئ اللاذقية، مشيراً إلى أن موقع الزلزال يبعد عن العاصمة الأردنية عمّان مسافة تقدر بنحو 380 كيلومتراً، مما جعلها خارج نطاق الشعور المباشر لسكان الأردن، بينما شعر بها بوضوح سكان المدن الساحلية في سوريا وبعض المناطق المجاورة.

التأثيرات الميدانية وشهادات السكان

أفادت التقارير الواردة من الساحل السوري بأن السكان في محافظتي اللاذقية وطرطوس شعروا باهتزاز خفيف إلى متوسط استمر لعدة ثوانٍ.

ولم تسجل فرق الدفاع المدني أو السلطات المحلية أي انهيارات في الأبنية أو إصابات بين المواطنين، نظراً لأن مركز الزلزال كان في عمق البحر وبسبب العمق السحيق للبؤرة الزلزالية الذي ساهم في تشتيت جزء كبير من الطاقة الحركية قبل وصولها إلى اليابسة.

في المقابل، أكد مرصد الزلازل الأردني أن هذه الهزة تندرج ضمن النشاط الطبيعي لمنطقة شرق المتوسط، وهي منطقة جيولوجية معروفة بنشاطها التكتوني المستمر نتيجة حركة الصفائح، ولا تستدعي حالة من الهلع أو القلق الاستثنائي.

النشاط الزلزالي في عام 2025

يأتي تسجيل هذه الهزة في ختام عام شهد نشاطاً زلزالياً ملحوظاً في الإقليم؛ حيث كشفت الإحصائيات الأخيرة لمرصد الزلازل الأردني عن تسجيل أكثر من 1227 هزة أرضية منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر نوفمبر، توزعت بين هزات محلية داخل الأراضي الأردنية وهزات إقليمية في المناطق المجاورة وبعيدة.

وأشار الخبراء إلى أن تسجيل 562 هزة إقليمية خلال هذا العام، تركز معظمها في حوض البحر الأبيض المتوسط، يعكس الطبيعة الديناميكية للمنطقة، مؤكدين أن محطات الرصد الأردنية تعمل على مدار الساعة لمراقبة أي تغيرات غير اعتيادية قد تطرأ على القشرة الأرضية لضمان سرعة الاستجابة والتحذير المبكر.

تدابير السلامة والجهوزية

دعت الجهات المعنية في الأردن وسوريا المواطنين إلى ضرورة متابعة الأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة، والابتعاد عن الشائعات التي تنتشر غالباً عقب أي نشاط زلزالي.

كما شدد خبراء الجيولوجيا على أهمية التوعية بإجراءات السلامة العامة عند الشعور بالهزات الأرضية، رغم أن الهزات دون قوة 5 درجات نادراً ما تتسبب في أضرار إنشائية جسيمة في المباني التي تراعي الحد الأدنى من شروط البناء المقاوم للزلازل



