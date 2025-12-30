قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
كلمتين بس | تامر عبد المنعم يكشف معلومة مثيرة تخص عادل إمام
أخبار العالم

مرصد الزلازل الأردني يرصد هزة بقوة 4.2 مقابل اللاذقية
رينال عويضة

أعلن مرصد الزلازل الأردني، مساء اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر، وقعت في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل السورية، وتحديداً مقابل مدينة اللاذقية، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

تفاصيل البيانات الفنية للهزة

وفقاً للتصريحات الرسمية الصادرة عن مدير مرصد الزلازل الأردني، المهندس غسان سويدان، فقد سجلت محطات الرصد الزلزال في تمام الساعة 6:05 مساءً بتوقيت العاصمة عمّان. 

وأوضح سويدان أن الهزة وقعت على عمق كبير نسبياً وصل إلى 60 كيلومتراً تحت سطح البحر، مما يفسر محدودية تأثيرها السطحي رغم قوتها المتوسطة.

وحدد المرصد مركز الهزة في عرض البحر قبالة شواطئ اللاذقية، مشيراً إلى أن موقع الزلزال يبعد عن العاصمة الأردنية عمّان مسافة تقدر بنحو 380 كيلومتراً، مما جعلها خارج نطاق الشعور المباشر لسكان الأردن، بينما شعر بها بوضوح سكان المدن الساحلية في سوريا وبعض المناطق المجاورة.

التأثيرات الميدانية وشهادات السكان

أفادت التقارير الواردة من الساحل السوري بأن السكان في محافظتي اللاذقية وطرطوس شعروا باهتزاز خفيف إلى متوسط استمر لعدة ثوانٍ. 

ولم تسجل فرق الدفاع المدني أو السلطات المحلية أي انهيارات في الأبنية أو إصابات بين المواطنين، نظراً لأن مركز الزلزال كان في عمق البحر وبسبب العمق السحيق للبؤرة الزلزالية الذي ساهم في تشتيت جزء كبير من الطاقة الحركية قبل وصولها إلى اليابسة.

في المقابل، أكد مرصد الزلازل الأردني أن هذه الهزة تندرج ضمن النشاط الطبيعي لمنطقة شرق المتوسط، وهي منطقة جيولوجية معروفة بنشاطها التكتوني المستمر نتيجة حركة الصفائح، ولا تستدعي حالة من الهلع أو القلق الاستثنائي.

النشاط الزلزالي في عام 2025

يأتي تسجيل هذه الهزة في ختام عام شهد نشاطاً زلزالياً ملحوظاً في الإقليم؛ حيث كشفت الإحصائيات الأخيرة لمرصد الزلازل الأردني عن تسجيل أكثر من 1227 هزة أرضية منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر نوفمبر، توزعت بين هزات محلية داخل الأراضي الأردنية وهزات إقليمية في المناطق المجاورة وبعيدة.

وأشار الخبراء إلى أن تسجيل 562 هزة إقليمية خلال هذا العام، تركز معظمها في حوض البحر الأبيض المتوسط، يعكس الطبيعة الديناميكية للمنطقة، مؤكدين أن محطات الرصد الأردنية تعمل على مدار الساعة لمراقبة أي تغيرات غير اعتيادية قد تطرأ على القشرة الأرضية لضمان سرعة الاستجابة والتحذير المبكر.

تدابير السلامة والجهوزية

دعت الجهات المعنية في الأردن وسوريا المواطنين إلى ضرورة متابعة الأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة، والابتعاد عن الشائعات التي تنتشر غالباً عقب أي نشاط زلزالي. 

كما شدد خبراء الجيولوجيا على أهمية التوعية بإجراءات السلامة العامة عند الشعور بالهزات الأرضية، رغم أن الهزات دون قوة 5 درجات نادراً ما تتسبب في أضرار إنشائية جسيمة في المباني التي تراعي الحد الأدنى من شروط البناء المقاوم للزلازل


 

زلزال اللاذقية سوريا الاردن

صورة أرشيفية

بعد انتهاء التقييمات|المدارس تعلن استمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

البرلمان الإيطالي

البرلمان الإيطالي يقر موازنة 2026 بخفض العجز قبل نهاية العام

الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على عشر كيانات وأفراد مرتبطين بإيران وفنزويلا

حملة أمنية باللاذقية: اعتقال 21 من "فلول" النظام السابق

حملة أمنية باللاذقية: اعتقال 21 من فلول النظام السابق

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

