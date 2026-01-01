قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

زلزال قوي يضرب جنوب شرق الهند مع أول أيام 2026

القسم الخارجي

أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل عن تسجيل هزة أرضية قوية في منطقة سلسلة جبال جنوب شرق الهند، فجر اليوم الخميس، الموافق 1 يناير 2026، بالتزامن مع أول أيام العام الجديد.

وذكر موقع «فولكانو ديسكفري» المتخصص في رصد الزلازل والنشاط البركاني، أنه جرى الإبلاغ عن زلزال أو حدث شبيه بالزلزال على بعد نحو 1.6 كيلومتر شمال غرب مدينة سريناجار، في إقليم جامو وكشمير شمالي الهند، وذلك عند الساعة 12:13 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وبحسب بيانات مراصد الزلازل، بلغت قوة الهزة الأرضية نحو 6 درجات على مقياس ريختر، ما يجعلها من الزلازل القوية نسبيًا، والتي عادة ما تكون محسوسة على نطاق واسع في المناطق الجبلية المحيطة بمركزها.

دون تقارير فورية عن خسائر

ولم تصدر حتى الآن تقارير رسمية تؤكد وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة نتيجة الزلزال، فيما تواصل السلطات المحلية وأجهزة الطوارئ متابعة الموقف، وسط ترقب لاحتمال تسجيل هزات ارتدادية خلال الساعات المقبلة.

وشهد عدد من سكان المناطق القريبة من مركز الزلزال اهتزازات قوية دفعت بعضهم إلى مغادرة منازلهم احترازيًا، لا سيما في المناطق الجبلية التي تُعد أكثر عرضة للانهيارات الأرضية عند وقوع الزلازل.

منطقة نشطة زلزاليًا

وتعد منطقة الهيمالايا، الممتدة عبر شمال الهند وجامو وكشمير، من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم، نتيجة وقوعها على حدود تصادم الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية، وهو ما يجعلها عرضة لهزات أرضية متكررة، تتراوح بين الضعيفة والمتوسطة وأحيانًا القوية.

وكانت المنطقة قد شهدت خلال السنوات الماضية عددًا من الزلازل المماثلة، بعضها تسبب في خسائر بشرية ومادية، ما يدفع السلطات الهندية إلى التأكيد المستمر على أهمية جاهزية البنية التحتية وخطط الطوارئ، خاصة في المناطق الجبلية المكتظة بالسكان.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحذر، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن هيئات الزلازل والدفاع المدني، مع الالتزام بإرشادات السلامة في حال وقوع هزات ارتدادية.

ولا تزال فرق الرصد الزلزالي تتابع تطورات النشاط الأرضي في المنطقة، فيما يُنتظر صدور تحديثات إضافية بشأن تأثيرات الزلزال خلال الساعات المقبلة.

