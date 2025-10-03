الميزانية مناسبة.. سامح حسين: فيلم استنساخ يناقش قضية تمس مستقبل المجتمع

شهدت فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ندوة لفيلم "استنساخ"، بحضور أبطاله وصناعه، ضمن دورة تحمل اسم الفنانة ليلى علوي وتستمر حتى 6 أكتوبر، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتى تحمل شعار "السينما فى عصر الذكاء الاصطناعي".

خلال الندوة، تحدث الفنان سامح حسين عن خوضه هذه التجربة المختلفة، قائلًا:

"في البداية، انتابني القلق من فكرة الذكاء الاصطناعي، لكن بمجرد قراءة السيناريو، تحمست بشدة، لأن العمل يناقش قضية تمس مستقبل المجتمع. كما أنها فرصة للتجديد بعيدًا عن الكوميديا التي اعتادني الجمهور بها."

وعن أزمة الفيلم مع الرقابة، أوضح حسين أن الاعتراض اقتصر على مشهدين تم حذفهما دون أي خلاف، مؤكدًا أن تأجيل العرض الخاص للفيلم جاء بسبب إجراءات إدارية لا أكثر.

أما بخصوص الإيرادات، فصرّح:

"الفيلم لم يتكبد خسائر. الإنتاج في النهاية عملية محسوبة، ولا يُقدِم المنتج على تنفيذ فكرة إلا إذا كان مقتنعًا بعوائدها المتوقعة."

وتطرق سامح إلى أن خلال مسيرته الفنية كان حريصا على التنوع، وعدم حصره فى اللون الكوميدي فقط، مشيرًا إلى أنه بدأ بالكوميديا عن غير قصد، قائلًا: "في البداية، وجدت نفسي محاصرًا بالأدوار الكوميدية، خاصة بعد مسلسل (راجل وست ستات)، لكنني قررت لاحقًا التمرد على النمط الواحد، وقدمت أعمالًا متنوعة بين الدراما والبرامج، مثل (قطايف)، الذي تردد المنتج في تنفيذه، لكنه حقق نجاحًا لافتًا."

من جانبه، قال مخرج الفيلم عبد الرحمن محمد إن التحضير للعمل بدأ مطلع عام 2023، واختياره لسامح حسين جاء بعد مشاهدته له في مسلسل "اللص والكتاب"، لا سيما في شخصية "ميشو الحاوي"، التي وصفها بالمقنعة جدًا.



وأضاف عبد الرحمن: "وجدت فيه الممثل المناسب للفكرة، وتواصلت معه مباشرة، وفوجئت بتفاعله السريع وإعجابه بالمشروع."

وأضاف: "الميزانية كانت متوسطة، ولم تسمح بالكثير من الإبهار البصري، لكننا اعتمدنا على قوة الفكرة وبساطة التنفيذ، والفيلم في النهاية تجربة مختلفة، آمل أن تلقى تقدير الجمهور والنقاد عند عرضه على المنصات والتلفزيون.