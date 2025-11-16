سامح حسين يشيد بمصطفى حسني بمناسبة برنامج دولة التلاوة: يا أخي أنا بحبك

كتب الفنان سامح حسين رسالة مؤثرة للإعلامي والداعية مصطفى حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك احتفالًا بنجاح برنامجه الجديد “دولة التلاوة”، الذي يلقى تفاعلًا واسعًا منذ بداية عرضه.

ونشر حسين كلمات تحمل تقديرًا كبيرًا لمصطفى حسني، قال فيها: “بمناسبة البرنامج الرائع (دولة التلاوة).. يا أخي أنا بحبك وبحترمك أوي. ربنا يكرمك يا رب، حضرتك قدوة حسنة والله لحسن أخلاقك وطيبة قلبك وعلمك الواسع".

برنامج دولة التلاوة

وشهد برنامج "دولة التلاوة"، إقبالًا كبيرًا بمشاركة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، ما يعكس الشغف الواسع بفن التلاوة والاهتمام الكبير من الشباب بحفظ القرآن الكريم وإتقانه