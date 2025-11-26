مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-11-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 26-11-2025 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضد آيندهوفن الهولندي في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ولقاء ريال مدريد مع أولمبياكوس اليوناني.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كوبنهاجن X كايرات ألماتي – 7:45 مساء – beIN Sports HD 3

بافوس X موناكو – 7:45 مساء - beIN Sports HD 2

أرسنال X بايرن ميونخ – 10 مساء - beIN Sports HD 2

أتلتيكو مدريد X إنتر – 10 مساء - beIN Sports HD 5

آينتراخت فرانكفورت X أتالانتا – 10 مساء - beIN Sports HD 6

ليفربول X آيندهوفن – 10 مساء - beIN Sports HD 4

أولمبياكوس X ريال مدريد – 10 مساء - beIN Sports HD 3

باريس سان جيرمان X توتنهام – 10 مساء - beIN Sports HD 1

سبورتينج لشبونة X كلوب بروج – 10 مساء - beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا للنخبة

أولسان X بوريرام يونايتد – 12 ظهراً

شنغهاي شينهوا X فيسيل كوبي – 2:15 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا 2

استقلال دوشنبه X النصر – 3:45 مساء

الزوراء X جوا – 6 مساء

الاستقلال X الوصل – 6 مساء