الاحتلال يعلن عن عملية جديدة في الضفة الغربية
اللجنة العامة بالسويس تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين
أمطار على هذه المناطق .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم وتحذر من ظواهر جوية
طقس اليوم: أمطار رعدية على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة
اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية
التطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيل
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-11-2025 والقنوات الناقلة
طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل .. تعرّف عليها
رسميا الآن .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك
فيديوهات التيك توك السبب .. تفاصيل الحكم على «أم مكة» اليوم
اليوم.. عودة الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب بعد توقفها يومين
صفقة يناير المنتظرة .. مهاجم كوري المنشأ وثلاثي الجنسية على ردار الأهلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محمد سمير

تقام اليوم الأربعاء 26-11-2025 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضد آيندهوفن الهولندي في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ولقاء ريال مدريد مع أولمبياكوس اليوناني.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة  

كوبنهاجن X كايرات ألماتي – 7:45 مساء – beIN Sports HD 3

بافوس X موناكو – 7:45 مساء - beIN Sports HD 2

أرسنال X بايرن ميونخ – 10 مساء - beIN Sports HD 2

أتلتيكو مدريد X إنتر – 10 مساء - beIN Sports HD 5

آينتراخت فرانكفورت X أتالانتا – 10 مساء - beIN Sports HD 6

ليفربول X آيندهوفن – 10 مساء - beIN Sports HD 4

أولمبياكوس X ريال مدريد – 10 مساء - beIN Sports HD 3

باريس سان جيرمان X توتنهام – 10 مساء - beIN Sports HD 1

سبورتينج لشبونة X كلوب بروج – 10 مساء - beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا للنخبة

أولسان X بوريرام يونايتد – 12 ظهراً

شنغهاي شينهوا X فيسيل كوبي – 2:15 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا 2

استقلال دوشنبه X النصر – 3:45 مساء

الزوراء X جوا – 6 مساء

الاستقلال X الوصل – 6 مساء

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

ماذا يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء؟.. 5 أعراض خطيرة لا يشعر بها كثيرون

سر تدميس الفول في البيت .. قوام كريمي وطعم مميز

5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ

