بالأرقام .. المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بالدائرة الثالثة فى العاشر من رمضان

انتهت اللجنة العامة بمدينة العاشر من رمضان من الحصر العددى لنتيجة الدائرة الثالثة، ومقرها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث جاءت النتيجة بالإعادة بين المرشحين أحمد حلمى حزب الجبهة الوطنية، والمرشح السيد صبرى لحزب النور.

وبلغ إجمالى عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت داخل اللجان الانتخايية 250350 ناخبًا وناخبة، وأدلى 15013 ناخباً من الناخبين بصوتهم

بلغ عدد الاصوات الباطلة 1091صوتاً

وعدد الاصوات الصحيحة 13922 صوتاً

وحصل المرشح احمد حلمى 3403 أصوات

و سعيد مغاورى 189 صوتاً

و محمد ندا 1185 صوتاً

و السيد صبرى 2925 صوتاً

و حسام حماد 71 صوتاً

و محمد حسنى 368 صوتاً

و احمد جاد الله 285 صوتاً

و عبد الله المصرى 135 صوتاً

و تامر الدبلوماسى 155 صوتاً

و د.درويش مصطفى 232 صوتاً

و محمد قبطلن 176 صوتاً

و مرزوق سلامة 355 صوتاً

و سعيد الادهم 1442 صوتاً

و ريان احمد 1179 صوتاً