بالأرقام .. المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بالدائرة الثالثة فى العاشر من رمضان
لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند
بـ 85 جنيهًا .. رجّع كارت شحن عداد الكهرباء المفقود بهذه الطريقة
أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
كيفية الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025
اطمن بنفسك .. خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمُترشحين
«الشناوي» و«جراديشار» أبرزهم .. غياب 7 لاعبين عن الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي
3 أجهزة في منزلك تسرق الكهرباء .. اعرفها
«دلياني»: المجتمع الإسرائيلي يُربّي أجيالاً ترى الفلسطيني مادة للإبادة
30 سلعة مُخفضة.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بالأرقام .. المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بالدائرة الثالثة فى العاشر من رمضان

اللجنة العامة بالعاشر من رمضان
اللجنة العامة بالعاشر من رمضان
محمد الطحاوي

انتهت اللجنة العامة بمدينة العاشر من رمضان من الحصر العددى لنتيجة الدائرة الثالثة، ومقرها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث جاءت النتيجة بالإعادة بين المرشحين أحمد حلمى حزب الجبهة الوطنية، والمرشح السيد صبرى لحزب النور.

وبلغ إجمالى عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت داخل اللجان الانتخايية 250350 ناخبًا وناخبة، وأدلى 15013 ناخباً من الناخبين بصوتهم

بلغ عدد الاصوات الباطلة 1091صوتاً

وعدد الاصوات الصحيحة 13922 صوتاً

وحصل المرشح احمد حلمى 3403 أصوات 

و سعيد مغاورى 189 صوتاً

و محمد ندا 1185 صوتاً

و السيد صبرى 2925 صوتاً

و حسام حماد 71 صوتاً

و محمد حسنى 368 صوتاً

و احمد جاد الله 285 صوتاً

و عبد الله المصرى 135 صوتاً

و تامر الدبلوماسى 155 صوتاً

و د.درويش مصطفى 232 صوتاً

و محمد قبطلن 176 صوتاً

و مرزوق سلامة 355 صوتاً

و سعيد الادهم 1442 صوتاً

و ريان احمد 1179 صوتاً

