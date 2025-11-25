محافظ الشرقية: العملية الانتخابية مرت بانضباط تام دون تسجيل أي خروقات

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 جرت في المحافظة وفق الخطة الموضوعة، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية شهدت انتظاماً ملحوظاً داخل مختلف اللجان.

وأوضح الأشموني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المقدم من الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن 6 لجان فقط من إجمالي 1040 لجنة انتخابية ما زالت مستمرة في استقبال الناخبين، فيما أغلقت باقي اللجان أبوابها بعد انتهاء المواعيد الرسمية.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن العملية الانتخابية مرت بانضباط تام دون تسجيل أي خروقات، مؤكداً أن سير الانتخابات بصورة جيدة يعكس جهود الجهات التنفيذية والأمنية لضمان الشفافية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.