إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه لمدينة طنجة غدا .. ويتدرب بأغادير استعدادا للسنغال
الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار
مصر والمغرب.. مهمة عربية نحو نهائي أمم أفريقيا
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
رياضة

بايرن ميونخ يكتسح فولفسبورج بـ 8 أهداف في الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
مجدي سلامة

اكتسح فريق بايرن ميونخ نظيره فولفسبورج، بـ 8 أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة 16 من بطولة الدوري الألماني.

في الشوط الأول، أحرز بايرن ميونخ ثنائية عن طريق كيليان فيشر (بالخطأ في مرماه) ولويس دياز في الدقيقتين 5، 30.

فيما جاء هدف فولفسبورج عن طريق جينان بيتشينوفيتش في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، أحرز بايرن ميونخ الهدف الثالث عن طريق مايكل أوليز في الدقيقة 50.

وأحرز موريتز جنز الهدف الرابع في الدقيقة 53 بالخطأ في مرماه.

ثم أضاف كل من رافائيل جوريرو وهاري كين ومايكل أوليز وليون جوريتسكا، 4 أهداف أخرى، في الدقائق 68، 69، 76، 88.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش - جوناثان تاه - دايوت أوباميكانو - كونراد لايمر.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - توم بيشوف - لويس دياز - لينارت كارل - مايكل أوليز.

خط الهجوم: هاري كين.

ودخل بايرن ميونخ، المباراة، متصدرا جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة؛ بعد أداء مذهل في النصف الأول من الموسم، بينما يحتل فولفسبورج المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة.

واكتسبت هذه المباراة أهمية خاصة للبلجيكي فينست كومباني؛ إذ بنهايتها يكون قد أكمل مباراته رقم 50 في الدوري الألماني.

ودخل كومباني، المباراة، بسجل حافل يضعه في مقدمة عظماء التدريب، مثل بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بمعدل 25 نقطة في المباراة الواحدة.

وبهذه النتيجة، اليوم، يحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فريق فولفسبورج في المركز 14 برصيد 15 نقطة.

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

البابا لاون

البابا لاون يدعو إلى تجديد الوعي بسر المعمودية ويجدد نداءه للسلام في العالم

البطريرك يوسف العبسي يزور السفير البابوي بمصر

البطريرك يوسف العبسي يزور السفير البابوي بمصر

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: الرئيس السيسي يتابع بشكل مستمر مبادرة الرواد الرقميون وتطوراتها

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

