بايرن ميونخ يكتسح فولفسبورج بـ 8 أهداف في الدوري الألماني

اكتسح فريق بايرن ميونخ نظيره فولفسبورج، بـ 8 أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة 16 من بطولة الدوري الألماني.

في الشوط الأول، أحرز بايرن ميونخ ثنائية عن طريق كيليان فيشر (بالخطأ في مرماه) ولويس دياز في الدقيقتين 5، 30.

فيما جاء هدف فولفسبورج عن طريق جينان بيتشينوفيتش في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، أحرز بايرن ميونخ الهدف الثالث عن طريق مايكل أوليز في الدقيقة 50.

وأحرز موريتز جنز الهدف الرابع في الدقيقة 53 بالخطأ في مرماه.

ثم أضاف كل من رافائيل جوريرو وهاري كين ومايكل أوليز وليون جوريتسكا، 4 أهداف أخرى، في الدقائق 68، 69، 76، 88.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش - جوناثان تاه - دايوت أوباميكانو - كونراد لايمر.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - توم بيشوف - لويس دياز - لينارت كارل - مايكل أوليز.

خط الهجوم: هاري كين.

ودخل بايرن ميونخ، المباراة، متصدرا جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة؛ بعد أداء مذهل في النصف الأول من الموسم، بينما يحتل فولفسبورج المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة.

واكتسبت هذه المباراة أهمية خاصة للبلجيكي فينست كومباني؛ إذ بنهايتها يكون قد أكمل مباراته رقم 50 في الدوري الألماني.

ودخل كومباني، المباراة، بسجل حافل يضعه في مقدمة عظماء التدريب، مثل بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بمعدل 25 نقطة في المباراة الواحدة.

وبهذه النتيجة، اليوم، يحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فريق فولفسبورج في المركز 14 برصيد 15 نقطة.