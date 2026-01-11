بايرن ميونخ يتقدم على فولفسبورج بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، على نظيره فولفسبورج، في الشوط الأول، في إطار الجولة 16 ببطولة الدوري الألماني.

وجاءت ثنائية بايرن ميونخ عن طريق كيليان فيشر (بالخطأ في مرماه) ولويس دياز في الدقيقتين 5، 30.

فيما جاء هدف فولفسبورج عن طريق جينان بيتشينوفيتش في الدقيقة 13.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش - جوناثان تاه - دايوت أوباميكانو - كونراد لايمر.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - توم بيشوف - لويس دياز - لينارت كارل - مايكل أوليز.

خط الهجوم: هاري كين.

يدخل بايرن ميونخ المباراة متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة، بعد أداء مذهل في النصف الأول من الموسم، بينما يحتل فولفسبورج المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة.

تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة للبلجيكي فينست كومبانى إذ ستكون مباراته الخمسين في الدوري الألماني، ويدخل كومباني المباراة بسجل حافل يضعه في فى مقدمة عظماء التدريب مثل بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي بمعدل 25 نقطة في المباراة الواحدة.

