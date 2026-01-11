قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
رياضة

بايرن ميونخ يتقدم على فولفسبورج بثنائية في الشوط الأول

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
مجدي سلامة

تقدم فريق بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، على نظيره فولفسبورج، في الشوط الأول، في إطار الجولة 16 ببطولة الدوري الألماني.

وجاءت ثنائية بايرن ميونخ عن طريق كيليان فيشر (بالخطأ في مرماه) ولويس دياز في الدقيقتين 5، 30.

فيما جاء هدف فولفسبورج عن طريق جينان بيتشينوفيتش في الدقيقة 13.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش - جوناثان تاه - دايوت أوباميكانو - كونراد لايمر.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - توم بيشوف - لويس دياز - لينارت كارل - مايكل أوليز.

خط الهجوم: هاري كين.

يدخل بايرن ميونخ المباراة متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة، بعد أداء مذهل في النصف الأول من الموسم، بينما يحتل فولفسبورج المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة.

تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة للبلجيكي فينست كومبانى إذ ستكون مباراته الخمسين في الدوري الألماني، ويدخل كومباني المباراة بسجل حافل يضعه في فى مقدمة عظماء التدريب مثل بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي بمعدل 25 نقطة في المباراة الواحدة.

ويحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق فولفسبورج في المركز 14 برصيد 15 نقطة.

