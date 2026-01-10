عودة مانويل نوير إلى عرين بايرن ميونخ أمام فولفسبورج في البوندسليجا

أكد فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، إن فريقه سيفتقد جهود عدد من لاعبيه من بينهم جوشوا كيميتش وجمال موسيالا لكن الحارس مانويل نوير سيعود للمشاركة في مباراة فولفسبورج مع استئناف البطولة المحلية عقب العطلة الشتوية.



ويغيب عن الفريق البافاري، الذي لم يهزم هذا الموسم في الدوري، كل من ساشا بوي وألفونسو ديفيز غدا الأحد في ظل سعيه لتوسيع فارق النقاط الثماني في صدارة الترتيب.



وأوضح كومباني أن موسيالا لاعب المنتخب الألماني الذي تعرض لكسر في الكاحل خلال كأس العالم للأندية في يوليو الماضي بات على وشك العودة لكن مباراة الغد لا تزال مبكرة للغاية.



وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم "لن يكون متاحا لهذه المباراة بعد هو قريب من العودة لكننا لا نريد التسرع في اتخاذ الخطوة الأخيرة، كان الأسبوع الماضي جيدا بالنسبة له إذ شارك في جميع التدريبات".



ويتصدر بايرن ميونخ الترتيب برصيد 41 نقطة متقدما بثماني نقاط على بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي تعين عليه إحراز هدف في الوقت بدل الضائع ليحقق التعادل 3-3 مع آينتراخت فرانكفورت أمس وسيعزز بايرن ميونخ صدارته في حال فوزه.



واستمر كومباني "أريد أن أرى نقاط قوتنا بغض النظر عن المنافس، أريد رؤية أداء بايرن ميونخ على أرضه وأن نلعب بأسلوبنا المعهود حتى أمام المنافسين الأقوياء".



ولم يسبق أن خسر بايرن في ميونيخ أمام فولفسبورج في 28 مباراة بالدوري حيث فاز في 26 وتعادل في اثنتين.