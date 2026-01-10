قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق نار في الولايات المتحدة.. مقتل 6 أشخاص في مقاطعة كلاي بولاية ميسيسيبي
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عودة مانويل نوير إلى عرين بايرن ميونخ أمام فولفسبورج في البوندسليجا

مجدي سلامة

أكد فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، إن فريقه سيفتقد جهود عدد من لاعبيه من بينهم جوشوا كيميتش وجمال موسيالا لكن الحارس مانويل نوير سيعود للمشاركة في مباراة فولفسبورج مع استئناف البطولة المحلية عقب العطلة الشتوية.


ويغيب عن الفريق البافاري، الذي لم يهزم هذا الموسم في الدوري، كل من ساشا بوي وألفونسو ديفيز غدا الأحد في ظل سعيه لتوسيع فارق النقاط الثماني في صدارة الترتيب.


وأوضح كومباني أن موسيالا لاعب المنتخب الألماني الذي تعرض لكسر في الكاحل خلال كأس العالم للأندية في يوليو الماضي بات على وشك العودة لكن مباراة الغد لا تزال مبكرة للغاية.


وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم "لن يكون متاحا لهذه المباراة بعد هو قريب من العودة لكننا لا نريد التسرع في اتخاذ الخطوة الأخيرة، كان الأسبوع الماضي جيدا بالنسبة له إذ شارك في جميع التدريبات".


ويتصدر بايرن ميونخ الترتيب برصيد 41 نقطة متقدما بثماني نقاط على بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي تعين عليه إحراز هدف في الوقت بدل الضائع ليحقق التعادل 3-3 مع آينتراخت فرانكفورت أمس وسيعزز بايرن ميونخ صدارته في حال فوزه.


واستمر كومباني "أريد أن أرى نقاط قوتنا بغض النظر عن المنافس، أريد رؤية أداء بايرن ميونخ على أرضه وأن نلعب بأسلوبنا المعهود حتى أمام المنافسين الأقوياء".


ولم يسبق أن خسر بايرن في ميونيخ أمام فولفسبورج في 28 مباراة بالدوري حيث فاز في 26 وتعادل في اثنتين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

مركز الأزهر

الأزهر للفتوى: استغلال الأزمات ورفع الأسعار جشع محرم واعتداء على مقاصد الشريعة

الإسراء والمعراج

ماذا رأى النبي في رحلة الإسراء والمعراج؟ احذر من ذنوب تظنها بسيطة ولكن عقابها شديد

دار الإفتاء

هل يجوز تخصيص ليلة الإسراء والمعراج بعبادات محددة؟.. الإفتاء تجيب

بعد طرحها في الأسواق.. فولفو جنوب أفريقيا تستدعي سيارة كهربائية لمخاوف من اشتعالها ‏

فولفو EX30 الكهربائية

أسباب التبول كل ساعة.. هل له دلالات خطيرة؟

انخفاض إنتاج السيارات الكهربائية يكبد جنرال موتورز 7 مليارات دولار خسائر

جنرال موتورز

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

رصف طريق

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

