نقيب المحامين يجتمع باللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية

عقد الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، اجتماعا مع اللجنة القضائية المشرفة على المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية، وذلك في إطار المتابعة المباشرة للاستعدادات النهائية قبل انطلاق الانتخابات.

وتناول الاجتماع مناقشة الترتيبات التنظيمية والإجرائية الخاصة بسير العملية الانتخابية، بما يكفل تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة، وضمان تيسير مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في الإدلاء بأصواتهم داخل مقار الاقتراع المختلفة.

وأكد نقيب المحامين خلال اللقاء على أهمية الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما يحقق خروج الانتخابات بصورة مشرفة تعكس مكانة نقابة المحامين ودورها الوطني والمؤسسي.