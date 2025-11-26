قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يعلن عن عملية جديدة في الضفة الغربية
اللجنة العامة بالسويس تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين
أمطار على هذه المناطق .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم وتحذر من ظواهر جوية
طقس اليوم: أمطار رعدية على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة
اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية
التطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيل
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-11-2025 والقنوات الناقلة
طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل .. تعرّف عليها
رسميا الآن .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك
فيديوهات التيك توك السبب .. تفاصيل الحكم على «أم مكة» اليوم
اليوم.. عودة الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب بعد توقفها يومين
صفقة يناير المنتظرة .. مهاجم كوري المنشأ وثلاثي الجنسية على ردار الأهلي
اقتصاد

رسميا الآن .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك

آية الجارحي

سجّل أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء  47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع، وذلك في المصرف الإسلامي .

وكانت قد ارتفعت أسعار الدولار أمس الثلاثاء في جميع البنوك العاملة في مصر .

أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 26-11-2025، استقرت، على مستوى جميع البنوك.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري سعر صرف الدولار الآن في البنوك ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن 

سعر الدولار في بنك نكست 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.78 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.78 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في النك الاهلي المتحد  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

 

سعر الدولار في بنك مصر 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف الخليجي  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي  47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري  47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك  اتش اس بي سي  47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التعمير والاسكان 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار كريدي أجريكول  47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الأول  47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  47.72 جنيه للشراء و47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

