تموين القليوبية يضبط 1.6 طن بط مجمد مجهول المصدر في بنها

كثّفت مديرية تموين القليوبية حملاتها الرقابية على الأسواق ضمن جهودها المستمرة لمواجهة السلع مجهولة المصدر التي تهدد صحة المواطنين، حيث أسفرت حملة مكبرة في مركز ومدينة بنها عن ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ طن و600 كيلو جرام من البط المذبوح المجمد مجهول المصدر، وكانت الكميات تُنقل داخل أجولة غير مدون عليها مستندات رسمية، فضلًا عن نقلها بسيارة مكشوفة وغير مجهزة، ومدون على العبوات بيانات قابلة للإزالة.

وأوضحت المديرية أن الحملة التي قادها الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، برفقة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، نجحت في رصد سيارة النقل بناحية منية السباع التابعة لمركز بنها، محملة بالكمية المخالفة دون وجود ما يثبت مصدرها. وتم التحفظ على المضبوطات داخل إحدى الثلاجات لحمايتها من التلف، إلى حين صدور قرار النيابة العامة، كما تم تسليم السيارة إلى مركز شرطة بنها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدّد وكيل الوزارة على استمرار رفع درجة الاستعداد داخل جميع إدارات التموين بالمحافظة لمواجهة أي محاولات لطرح منتجات غير آمنة أو ممارسة تجارية غير مشروعة، مؤكدًا أن المديرية ستواصل دورها في ضبط الأسواق وحماية المستهلك. كما دعت المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدة أن تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية هو الأساس لتحقيق أسواق منضبطة واقتصاد وطني آمن.



