قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تموين القليوبية يضبط 1.6 طن بط مجمد مجهول المصدر في بنها

تموين القليوبية يضبط 1.6 طن بط مجمد
تموين القليوبية يضبط 1.6 طن بط مجمد
محمد صبيح

كثّفت مديرية تموين القليوبية حملاتها الرقابية على الأسواق ضمن جهودها المستمرة لمواجهة السلع مجهولة المصدر التي تهدد صحة المواطنين، حيث أسفرت حملة مكبرة في مركز ومدينة بنها عن ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ طن و600 كيلو جرام من البط المذبوح المجمد مجهول المصدر، وكانت الكميات تُنقل داخل أجولة غير مدون عليها مستندات رسمية، فضلًا عن نقلها بسيارة مكشوفة وغير مجهزة، ومدون على العبوات بيانات قابلة للإزالة.

وأوضحت المديرية أن الحملة التي قادها الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، برفقة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، نجحت في رصد سيارة النقل بناحية منية السباع التابعة لمركز بنها، محملة بالكمية المخالفة دون وجود ما يثبت مصدرها. وتم التحفظ على المضبوطات داخل إحدى الثلاجات لحمايتها من التلف، إلى حين صدور قرار النيابة العامة، كما تم تسليم السيارة إلى مركز شرطة بنها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدّد وكيل الوزارة على استمرار رفع درجة الاستعداد داخل جميع إدارات التموين بالمحافظة لمواجهة أي محاولات لطرح منتجات غير آمنة أو ممارسة تجارية غير مشروعة، مؤكدًا أن المديرية ستواصل دورها في ضبط الأسواق وحماية المستهلك. كما دعت المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدة أن تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية هو الأساس لتحقيق أسواق منضبطة واقتصاد وطني آمن.


 

تموين القليوبية السلع بط سيارة النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

آيتن عامر

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

ترشيحاتنا

مركز بحوث الصحراء

أستاذ بمركز بحوث الصحراء يفوز بالجائزة الأولى بمسابقة الابتكار الحيوي العربي 2025

المراقبون الدوليون يشيدون بتنظيم الانتخابات

المراقبون الدوليون يشيدون بتنظيم الانتخابات .. أجواء هادئة وإجراءات تعزز الثقة

الدورة الثانية من مهرجان الفيوم السينمائي

وزيرة البيئة والمحافظ يفتتحان الدورة الثانية من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

بالصور

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد