«تموين القليوبية» يضبط مطحن ملح مجهول المصدر و200 كيلو سكر ناقص الوزن.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، حملات رقابية موسعة على الأنشطة التجارية بمركزي شبين القناطر وقليوب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتشديد المتابعة على الأسواق وضبط المخالفات.

وقاد الحملات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، الذي أكد استمرار خطة تعزيز الرقابة على مختلف الأنشطة التجارية.

وأسفرت حملة إدارة تموين شبين القناطر عن ضبط مطحن ملح لحيازته 2.5 طن من ملح الطعام الخشن مجهول المصدر دون فواتير، كما تم تحرير 6 محاضر لعدد من الأنشطة المخالفة (بقالة – سباكة – حدايد – مخازن دقيق) لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير تقريرين لإثبات حالة لبداليْن تموينييْن مغلقين خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق.

وفي قليوب، حررت الحملة محضرًا ضد محل مواد غذائية لحيازته وعرضه 200 كيلو سكر ناقص الوزن عن المدون على العبوة، كما تم ضبط 26 قاروصة سجائر مستوردة مجهولة المصدر بإجمالي 260 علبة دون فواتير داخل أحد محال بيع السجائر. وشملت الحملة تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار داخل سوبر ماركت ومحل عطارة. وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار أن مديرية التموين بالقليوبية ماضية بقوة في تطبيق القانون ومواجهة أي ممارسات تضر بالمواطن أو الإخلال بالأسواق، مشددًا على أن حماية المستهلك «التزام وطني» تعمل الدولة على تنفيذه بحزم عبر أجهزتها الرقابية، مع استمرار الحملات في جميع مراكز المحافظة لضبط أي سلع مجهولة المصدر أو مخالفات تجارية.