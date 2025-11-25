تعاون إستراتيجي بين هيئة البترول وإكسون موبيل لتطوير إدارة المخاطر

وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أكسون موبيل مصر ، مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تعزيز الاستفادة من خبرات الشركة العالمية فى نظام التحكم فى المخاطر وسلامة العمليات وادارة التغيير والتدريب المتخصص للعاملين فى الشركات التابعة للهيئة فى مجال نقل المنتجات البترولية والتوزيع .

حيث أوضح م. صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، أن الهيئة وشركاتها فيما يخص منظومة نقل وتداول المنتجات البترولية ، تأخذ على عاتقها العمل على تقديم أداء ومنتجات بترولية وخدمات على مستوى عالمى .

ولفت إلى أن إكسون موبيل مصر وشركائنا الاستراتيجين من شركات تسويق المنتجات البترولية العالمية، ملتزمين بدورهم نحو الهيئة والشركات المحلية ، حيث تعمل إكسون موبيل على التطوير المستمر ونقل الخبرات العالمية والتكنولوجيا لضمانح جودة أعلى للمنتجات البترولية فى السوق المصرى، وأوضح أن العمل مع الشركاء وشركاتنا الوطنية لايتوقف لضمان مستوى عالى من السلامة والأمان .

وأعرب شريف سراج الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر عن فخره بمنظومة نقل المنتجات والتوزيع الحالية ، وأنها منظومة ممتازة على أعلى معايير الجودة .

وتابع:"وكان ذلك واضحًا من خلال معدل الاستهلاك المسجل خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين وهما أعلى شهور استهلاك خلال فترة الصيف التى شهدت استمرارًا للاستقرار الواضح بالسوق المحلى المصرى"

كما أشاد بالتطور الحالى فى المستودعات القائمة التى تعمل بأداء يماثل أداء القطاع الخاص ، مضيفًا أن التعاون الذى نوقعه اليوم هو أحد الثمار الناتجة عن توصيات الحوار المفتوح الذى يجريه قطاع البترول مع كافة الشركاء ومنها ورشة العمل التى عُقدت بمدينة الأسكندرية شهر سبتمبر الماضى .

النقل النهرى

كما لفت إلى أهمية عودة النقل النهرى والذي من شأنه أن يقلل من ضغط سيارات نقل المنتجات على الطرق ويدعم جهود الدولة في خفض الحوادث .