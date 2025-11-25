قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
اقتصاد

تعاون إستراتيجي بين هيئة البترول وإكسون موبيل لتطوير إدارة المخاطر

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
أمل مجدى

 وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أكسون موبيل مصر ، مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تعزيز الاستفادة من خبرات الشركة العالمية فى نظام التحكم فى المخاطر وسلامة العمليات وادارة التغيير والتدريب المتخصص للعاملين فى الشركات التابعة للهيئة فى مجال نقل المنتجات البترولية والتوزيع .

حيث أوضح م. صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، أن الهيئة وشركاتها فيما يخص منظومة نقل وتداول المنتجات البترولية ، تأخذ على عاتقها العمل على تقديم أداء ومنتجات بترولية وخدمات على مستوى عالمى .

ولفت إلى أن إكسون موبيل مصر وشركائنا الاستراتيجين من شركات تسويق المنتجات البترولية العالمية، ملتزمين بدورهم نحو الهيئة والشركات المحلية ، حيث تعمل إكسون موبيل على التطوير المستمر ونقل الخبرات العالمية والتكنولوجيا لضمانح جودة أعلى للمنتجات البترولية فى السوق المصرى، وأوضح أن العمل مع الشركاء وشركاتنا الوطنية لايتوقف لضمان مستوى عالى من السلامة والأمان .

وأعرب شريف سراج الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر عن فخره بمنظومة نقل المنتجات والتوزيع الحالية ، وأنها منظومة ممتازة على أعلى معايير الجودة .

وتابع:"وكان ذلك واضحًا من خلال معدل الاستهلاك المسجل خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين وهما أعلى شهور استهلاك خلال فترة الصيف التى شهدت استمرارًا للاستقرار الواضح بالسوق المحلى المصرى"

كما أشاد بالتطور الحالى فى المستودعات القائمة التى تعمل بأداء يماثل أداء القطاع الخاص ، مضيفًا أن التعاون الذى نوقعه اليوم هو أحد الثمار الناتجة عن توصيات الحوار المفتوح الذى يجريه قطاع البترول مع كافة الشركاء ومنها ورشة العمل التى عُقدت بمدينة الأسكندرية شهر سبتمبر الماضى .

النقل النهرى

كما لفت إلى أهمية عودة النقل النهرى والذي من شأنه أن يقلل من ضغط سيارات نقل المنتجات على الطرق ويدعم جهود الدولة في خفض الحوادث .

