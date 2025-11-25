البترول : فوز مهند عاطف بجائزة أفضل وكيل ذكاء اصطناعي

شاركت بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) في برنامج IGS AI Lab 202 ضمن المؤتمر الدولي للجيوميكانيكا (IGS) الذي نظمته شركة SLB بالتعاون مع SEG الشرق الأوسط وأفريقيا وبدعم من جمعية الظهران لعلوم الأرض.

واشتمل البرنامج على مسارين رئيسيين تضمّنا تدريبًا متخصصًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الجيوميكانيكا والطاقة، إلى جانب مهام عملية قائمة على بيانات حقيقية، بهدف تطوير حلول ذكية في مجالات الرؤية الحاسوبية وتحليل البيانات الجيولوجية وبناء نماذج GenAI المتقدمة.

وحقق الجيولوجي مُهند عاطف، مسئول فريق الذكاء الاصطناعي بالمشروع، إنجازًا بارزًا بحصوله على جائزة أفضل وكيل ذكاء اصطناعي (Best AI Agent Award) من بين 425 مشاركًا من العديد من الدول . وجاء فوز الجيولوجي مهند عاطف بعد تطويره نموذجًا مبتكرًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخلاص البيانات الجيوتقنية وتحليلها بدقة عالية، من خلال تصميم "وكيل ذكي" متخصص في بيانات الحفر، قائم على دمج متقدم بين منهجيات الذكاء الاصطناعي وخبرة علوم الأرض لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.

وتعكس هذه المشاركة الدور الهام لوزارة البترول والثروة المعدنية في دعم التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع، كما تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) كمركز رائد للبيانات والحلول الرقمية في مجال الاستكشاف والإنتاج، وإحدى أبرز منصات توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة صناعة البترول المصرية ، ويواصل فريق الذكاء الاصطناعي في البوابة العمل على تطوير حلول مبتكرة تدعم رؤية الوزارة