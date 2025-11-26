سر تدميس الفول في البيت .. قوام كريمي وطعم مميز

يُعد الفول المدمس من أشهر الأكلات المصرية التي تحرص الأسر على تحضيرها يوميًا، ومع رغبة الكثيرين في إعداد فول بيتي صحي وطعمه أحلى من الجاهز.

وتقدم الشيف نونا طريقتها الخاصة لتدميس الفول بالقوام الكريمي المميز، مع إضافة مكونات بسيطة تمنحه لونًا طبيعيًا ونكهة غنية. وفي هذا التقرير نستعرض طريقة تدميس الفول بوصفة الشيف نونا بخطوات سهلة.

طريقة تدميس الفول

المكونات:

2 كوب فول مدمس منقوع مسبقًا

1/4 كوب عدس أصفر

1/4 كوب أرز

بصلة مقطعة

2 فص ثوم

ثمرة طماطم

ثمرة جزر

ملعقة صغيرة كركم

ماء مغلي

رشة ملح في النهاية

خطوات التحضير:

- لتجهيز الدماسة: تضع الشيف نونا الفول بعد النقع في الدماسة، مع إضافة العدس والأرز والبصل والثوم والطماطم والجزر، بالإضافة إلى الكركم للحصول على لون طبيعي جذاب.

- إضافة الماء الساخن: يُغطى الفول جيدًا بالماء المغلي، مع التأكد من ارتفاع الماء حوالي 3 سم فوق مستوى الفول لضمان التسوية المثالية.

- مرحلة التسوية البطيئة : يُرفع الفول على نار عالية لمدة 20 دقيقة، ثم تُهدأ النار تمامًا لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات، مع إضافة ماء مغلي عند الحاجة.

- الحصول على قوام كريمي: بعد التسوية، يُهرس جزء بسيط من الفول باستخدام شوكة أو هاند بلندر لمنح الدماسة قوامًا كريميًا غنيًا، ثم يُضاف الملح في الخطوة الأخيرة فقط.

نصائح الشيف نونا لنجاح تدميس الفول

ـ إضافة العدس والأرز يجعل الفول أكثر نعومة وغنى.

ـ الجزر والطماطم يمنحان لونًا طبيعيًا بدون إضافات صناعية.

ـ لا يُفضَّل استخدام بيكربونات الصوديوم حتى لا تتغير نكهة الفول أو يمرّر.