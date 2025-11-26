اللجنة العامة بالسويس تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة السويس نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل.

وبلغ عدد اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة بالمحافظة 41 لجنة، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 505586 ناخب، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان 36219 ناخب، وكان جميع الأصوات الباطلة في جميع اللجان 8390 صوتًا، وإجمالي الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 27829 صوتا.

وحصل المرشح أحمد خشانة على 7922 صوتا، وحصل أحمد غريب على 15040 صوتا، وحصل المرشح حمادة ناصر على 2859 صوت، وحصل محمد القلعاوي على 1199 صوتا، وحصل المرشح عماد خاطر وسيم على 2747 صوتا، وحصل المرشح محمد فاروق أحمد حامد الدمياطي على 7240 صوتا، وحصل طارق متولي على 6128 صوتا، وحصل المرشح سيد إبراهيم حسين نصر على 337، وحصل المرشح أحمد الصبيح على 978 صوتا، وحصل المرشح باسم النجار على 496 صوتا، وحصل المرشح الدكتور عادل فاضل على 2383 صوتا، وحصل المرشح مصطفى محمد إبراهيم على 332 صوتا، وحصل المرشح كريم العسكري على 435 صوتا.