وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
الرقابةالمالية: 954 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة في 9 شهور
مدبولي ونظيره الجزائري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة
محافظات

تقدم مشهور وشهدة.. المؤشرات الأولية لانتخابات الدائرة الرابعة بالشرقية

محمد الطحاوي

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، عن تقدم كلا من المرشح خالد مشهور والمرشح العميد خالد شهدة على اقرانهم من مرشحي الدائرة.

فيما بلغ عدد من لهم حق الانتخاب ب504928 صوت وبلغ عدد الناخبين ممن ادلوا بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية 183472 صوت ، بموجب أصوات صحيحة 127916 صوت وأصوات باطلة 10496 صوت.

وحصل المرشح خالد مشهور على 65502 وحصل العميد محمد شهدة على 65245 وحصل المرشح ماجد الاشقر على 63107 صوت وحصلت عبير تقبية على 22702 صوت.

وداخل اللجنة العامة تقدم مشهور وشهدة على مقعدى الدائرة بنسبة تجاوزت ال50% ومن المقرر اعلان النتائج الاساسية فى موعدها الرسمى.

انتخابات الشرقية بمحافظة الشرقية

