تقدم مشهور وشهدة.. المؤشرات الأولية لانتخابات الدائرة الرابعة بالشرقية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، عن تقدم كلا من المرشح خالد مشهور والمرشح العميد خالد شهدة على اقرانهم من مرشحي الدائرة.

فيما بلغ عدد من لهم حق الانتخاب ب504928 صوت وبلغ عدد الناخبين ممن ادلوا بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية 183472 صوت ، بموجب أصوات صحيحة 127916 صوت وأصوات باطلة 10496 صوت.

وحصل المرشح خالد مشهور على 65502 وحصل العميد محمد شهدة على 65245 وحصل المرشح ماجد الاشقر على 63107 صوت وحصلت عبير تقبية على 22702 صوت.

وداخل اللجنة العامة تقدم مشهور وشهدة على مقعدى الدائرة بنسبة تجاوزت ال50% ومن المقرر اعلان النتائج الاساسية فى موعدها الرسمى.