طقس اليوم: أمطار رعدية على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حالة الطقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره .

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 25 16
العاصمة الإدارية 26 14
6 أكتوبر 26 15
بنهــــا 25 16
دمنهور 25 16
وادي النطرون 26 17
كفر الشيخ 24 15
المنصورة 24 15
الزقازيق 25 16
شبين الكوم 24 15
طنطا 24 15
دمياط 23 18
بورسعيد 23 19
الإسماعيلية 24 15
السويس 25 16
العريش 24 15
رفح 23 17
رأس سدر 25 16
نخل 21 15
كاترين 19 11
الطور 24 16
طابا 23 15
شرم الشيخ 28 21
الإسكندرية 23 15
العلمين 23 16
مطروح 22 16
السلوم 21 15
سيوة 22 13
رأس غارب 27 18
الغردقة 26 19
سفاجا 27 20
مرسى علم 28 20
شلاتين 29 25
حلايب 26 23
أبو رماد 27 23
رأس حدربة 26 23
الفيوم 24 15
بني سويف 24 15
المنيا 24 13
أسيوط 25 13
سوهاج 26 15
قنا 27 17
الأقصر 28 18
أسوان 30 18
الوادي الجديد 26 14
أبوسمبل 28 19

