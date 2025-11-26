قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار على هذه المناطق .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم وتحذر من ظواهر جوية

حالة الطقس
خالد يوسف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» لافتة إلى انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

توقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء.

ولفتت الهيئة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ظواهر جوية في طقس اليوم

حذَّرت الأرصاد من تكون شبورة مائية، قد تكون كثيفة أحيانًا، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل حتى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد على بعض الطرق.

وأضافت، أن هناك نشاطاً للرياح على مناطق من جنوب الصعيد وعلى مدينتي «حلايب - شلاتين» قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

فرص سقوط أمطار 

أشارت الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

وتابعت: «فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ـ حلايب، شلاتين ـ على فترات متقطعة».

تحذير لقائدي السيارات

وجّهت الأرصاد، إلى المواطنين بعض النصائح للقيادة بأمان أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق، وجاءت كالآتي:

ـ القيادة بهدوء تام.

ـ عدم الاستمرار في القيادة في حال انعدام الرؤية

ـ إضاءة كشافات الشبورة المائية.

ـ زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

ـ استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

ـ فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

ـ استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

ـ القاهرة             25    16

ـ العاصمة الإدارية 26    14

ـ 6 أكتوبر             26    15

ـ دمنهور              25    16

ـ المنصورة           24    15

ـ الزقازيق            25    16

ـ طنطا                24    15

ـ بورسعيد            23    19

ـ السويس            25    16

ـ العريش             24    15

ـ رفح                   23    17

ـ كاترين               19    11

ـ طابا                  23    15

ـ شرم الشيخ        28    21

ـ الإسكندرية        23    15

ـ العلمين الجديدة 23    16

ـ مطروح             22    16

ـ الغردقة              26    19

ـ سفاجا                27    20

ـ مرسى علم         28    20

ـ شلاتين               29    25

ـ حلايب                26    23

ـ الفيوم                24    15

ـ المنيا                 24    13

ـ سوهاج              26    15

ـ الأقصر              28    18

ـ أسوان               30    18

ـ الوادي الجديد    26    14

