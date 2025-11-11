طقس اليوم: شبورة كثيفة صباحا وأمطار خفيفة متوقعة على هذه المناطق

توقعت هيئة الأرصاد أن تسود، اليوم الثلاثاء، أجواء خريفية على أغلب الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى تسجل 27 درجة.

وعن فرص سقوط أمطار، توقعت الأرصاد أن تكون خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ومدينتي حلايب وشلاتين، كما توجد فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من الشبورة الجوية

والتحذير من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً صباحاً على بعض الطرق المؤدية من و إلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 28 17

6 أكتوبر 28 16

بنها 27 18

دمنهور 26 17

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 26 17

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 27 17

طنطا 26 17

دمياط 26 22

بورسعيد 26 23

الإسماعيلية 27 17

السويس 26 18

العريش 27 17

رفح 26 16

رأس سدر 27 17

نخل 26 13

كاترين 24 10

الطور 27 18

طابا 27 15

شرم الشيخ 31 23

الإسكندرية 26 17

العلمين 25 16

مطروح 26 16

السلوم 25 15

سيوة 27 14

رأس غارب 30 22

الغردقة 31 20

سفاجا 32 21

مرسى علم 30 22

شلاتين 31 21

حلايب 29 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 27 17

بني سويف 28 17

المنيا 28 16

أسيوط 29 16

سوهاج 31 18

قنا 34 20

الأقصر 34 19

أسوان 36 21

الوادي الجديد 32 17

أبوسمبل 34 20