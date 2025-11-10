الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق مع تواجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوبا على حلايب و شلاتين على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 28 17

6 أكتوبر 28 16

بنها 27 18

دمنهور 26 17

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 26 17

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 27 17

طنطا 26 17

دمياط 26 22

بورسعيد 26 23

الإسماعيلية 27 17

السويس 26 18

العريش 27 17

رفح 26 16

رأس سدر 27 17

نخل 26 13

كاترين 24 10

الطور 27 18

طابا 27 15

شرم الشيخ 31 23

الإسكندرية 26 17

العلمين 25 16

مطروح 26 16

السلوم 25 15

سيوة 27 14

رأس غارب 30 22

الغردقة 31 20

سفاجا 32 21

مرسى علم 30 22

شلاتين 31 21

حلايب 29 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 27 17

بني سويف 28 17

المنيا 28 16

أسيوط 29 16

سوهاج 31 18

قنا 34 20

الأقصر 34 19

أسوان 36 21

الوادي الجديد 32 17

أبوسمبل 34 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 34 25

المدينة المنورة 31 16

الرياض 27 16

المنامة 29 22

أبوظبي 31 23

الدوحة 29 22

الكويت 31 15

دمشق 24 09

بيروت 25 19

عمان 25 12

القدس 24 13

غزة 25 19

بغداد 33 18

مسقط 29 22

صنعاء 22 09

الخرطوم 38 26

طرابلس 23 16

تونس 23 13

الجزائر 20 10

الرباط 22 09

نواكشوط 31 21

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 20 05

إسطنبول 20 12

إسلام آباد 24 10

نيودلهي 26 13

جاكرتا 31 24

بكين 16 03

كوالالمبور 33 24

طوكيو 18 09

أثينا 22 13

روما 19 07

باريس 14 09

مدريد 16 07

برلين 10 04

لندن 15 11

مونتريال 01 02-

موسكو 06 03

نيويورك 10 01

واشنطن 11 02

أديس أبابا 21 10