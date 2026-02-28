ضياء السيد: سيراميكا كليوباترا سيتوج بالدوري هذا الموسم

قال ضياء السيد، نجم الكرة المصرية السابق، إنه يتوقع تتويج فريق سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق يقدم أداءً ثابتًا وينافس بقوة مع الكبار على اللقب.

وقال ضياء السيد خلال تواجده ضيفًا في برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة الشمس 2، إن نادي الزمالك بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها، يواصل تقديم مستوى جيد هذا الموسم ويثبت أنه قادر على المنافسة على البطولات.

وأضاف أن المنافسة هذا الموسم مفتوحة والفرق الصغيرة مثل سيراميكا أثبتت قدرتها على تحدي الكبار، مما يجعل الدوري أكثر إثارة وتشويقًا لمتابعي الكرة المصرية.