الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: رصدنا مخالفات انتخابية بعدد من اللجان

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، ظهور أنماط متفاوتة للدعاية الانتخابية المخالفة لقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات كان أبرزها في زيادة عدد لافتات الدعاية الانتخابية المحمولة في محيط لجان الاقتراع في العديد من محافظات المرحلة الأولى وبصفة خاصة في محافظات الجيزة والاسكندرية وبني سويف والمنيا.

كما رصد متابعو الائتلاف توسع حملات المرشحين في العديد من الدوائر في الاعتماد على ارتداء عناصر الحملات المتواجدين في محيط لجان الاقتراع لقمصان ذات ألوان زاهية (فيستات) عليها اسم المرشح ورمزه الانتخابي أو تحمل اسم الحزب وشعاره، إضافة إلى قيام هؤلاء الأفراد بتوجيه الناخبين وتحديد لجانهم الانتخابية.

ويذكر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بأن تلك الظواهر الدعائية ليست مستحدثة في انتخابات مجلس النواب 2025، وإنما هي أنماط من مخالفات قواعد إدارة اليوم الانتخابي التي سبق وظهرت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وطالب الائتلاف بالتعامل الحازم.