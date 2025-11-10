مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نجتمع اليوم في منتدي التجارة والاستثمار المصري الخليجي هذا الحدث المهم الذي يؤكد تعزيز التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يتناسب مع عنق تلك القطاعات على الصعيد السياسي في ظل ماتشهده منطقتنا من تحديات.

وأضاف أنه لا شك أن انعقاد منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي اليوم يعكس الاهتمام المشترك في الفرص الاستثمارية وشاهد على متانة العلاقات الاقتصاديةربين الجانبين، مشيرا إلى تطلعه لدفع التعاون والاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين.

ولفت إلى أن المنتدى يعقد في وقت تشهد مصر طفرة خلال السنوات الماضية في كافة المجالات بما يتسق مع الأهداف المصرية الطموحة حيث قامت مصر ببناء اكثر من ٢٠ مدينة جديدة والتي تتبع جميعها بمعايير الاستدامة والتطور التكنولوجي، وعملت الدولة المصرية على تقديم العديد من الحوافز واتخاذ العديد من الاجراءات الامر الذي كان محل تقدير من مختلف الهيئات الدولية والاشادة بالاقتصاد المصري.

ودعا مدبولي المستثمرين الى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وانه على ثقة في دور القطاع الخاص في تعزس العلاقات الاستثمارية بين مصر ودول التعاون الخليجي، وقد تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتمكين القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي.