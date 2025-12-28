بعد سقوطها أثناء التصوير.. مصرع تيك توكر روسية شهيرة

تعرضت صانعة المحتوى الروسية الشهيرة على منصة تيك توك أرينا جلازانوفا، إلى حادثاً مأساوياً أودى بحياتها في العاصمة الجورجية تبليسي، و ذلك بعد سقوطها بشكل مفاجئ في مدخل مترو أنفاق أثناء تصوير مقطع فيديو برفقة صديقتها.

و أصيب جلازانوفا إصابات بالغة نتيجة السقوط، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

ورغم محاولات الأطباء المكثفة لإنقاذ حياتها، إلا أنها لقت مصرعها متأثرة بجروحها الخطيرة، و أعلن لاحقاً عن وفاتها ، بحسب وسائل إعلام روسية.





و أثار خبر وفاة جلازانوفا موجة كبيرة من الحزن بين متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الآلاف عن صدمتهم وأسفهم لرحيلها المفاجئ، مستذكرين مقاطع الفيديو التي اعتادوا متابعتها ومحتواها المعروف على تيك توك.