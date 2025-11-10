قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

دافعت المخرجة هبة يسري عن الفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد تصدرها التريند، بعد انتشار شائعات عن ارتباطها بالفنان كريم محمود عبدالعزيز، عقب تداول أنباء عن انفصاله عن زوجته آن الرفاعي.

وقالت هبة يسري عبر «فيسبوك»: «يا جماعة كفاية كلام عن دينا الشربيني ميصحش كده، والله العظيم ده قذف محصنات وعقوبته كبيرة جدا.. متستبيحوش الناس كونهم مشاهير محدش فينا يعرف حاجه دي أمور شخصية وأصلا في الدين لو حد عارف حاجة وشافها بعينه مش المفروض يفضح الموضوع».

وأضافت: «ولا هو الإيمان والدين في الخمرة وقيم الأسرة وفضح الناس والخوض في أعراضهم مش قيم مجتمعية.. أي حد بينشر في الموضوع ده بهزار بيعمل حاجة في منتهي الحرمانية وذنبها بيترد اتقوا الله».

وكانت آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني فيلم «درويش»، بطولتها مع الفنان عمرو يوسف، تارا عماد، مصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم.