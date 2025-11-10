بسمة وهبة تدعم آن الرفاعي بعد أزمتها مع كريم محمود عبد العزيز

حرصت الإعلامية بسمة وهبة على دعم ان الرفاعي طليقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وذلك بعد أنباء ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني، مؤكدة على أن جميع الفنانين يحبونها ويدعموها.

بسمة وهبة تدعم آن الرفاعي

وقالت بسمة وهبة في فيديو نشرته عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على «انستجرام»، موجهة حديثها إلى آن الرفاعي، الزوجة السابقة لـ كريم محمود عبدالعزيز: «متتقرجيش على الفيلم مرتين وتفتكري النهاية هتكون مختلفة، المفروض تكوني عارفة أن الرجعة كان ليها مصلحة وانتي عارفة أي المصلحة وخلصت ومعلش في ستات مقرفة مبتحبش غير الحاجة اللي مش بتاعتها مبتحبش إلا الراجل اللي مش بتاعها واللي متجوز».

وتابعت : «اتفرجي عليهم نهايتهم هتبقى عاملة ازاي عشان ظلموكي.. نجوم مصر كلها حباكي وواقفة معاكي وانتي بنت ناس ومتربية».