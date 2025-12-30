عودة ليلى غفران للغناء

أعلنت الفنانة ليلى غفران عودتها للساحة الغنائية من جديد من خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بيروت.



وقالت ليلى في تصريحات صحفية لها إن الحياة يجب أن تستمر وإنها سعيدة بالعمل من جديد لتحضير لمزيد من الأعمال الجديدة.



حياة ليلى غفران

ولدت ليلى غفران في التاسع عشر من شهر مارس عام 1961 وحصلت على الجنسية المصرية.

انتقلت من المغرب إلى فرنسا في السادسة عشر من عمرها دون علم أهلها واستمرت الرحلة أربعة أيام عبر باخرة وذلك حدث عام 1980.



زواج ليلى غفران

تزوجت من المنتج إبراهيم العقاد وأنجبت منه ابنتها هبة إبراهيم العقاد وأنتج لها العديد من الأعمال الفنية.



وتعرضت الفنانة ليلى غفران لأزمة صعبة في حياتها، وهي وفاة ابنتها هبة البالغة 23 عامًا، وحكت تفاصيل مقتل ابنتها في تصريحات لها، حيث قالت أن ابنتها توفيت في حادث قتل آثار الرأي العام وذلك في يوم 27 نوفمبر عام 2008، وذلك داخل شقة سكنية بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية بصحبة صديقتها نادين خالد وظلت تلك القضية هي الأزمة الأبرز والنقطة الفيصلية في حياتهت وعانت بسببها لسنوات عديدة، حيث وجدت قوات الشرطة المصرية ابنتها مصابة بـ30 طعنة، وصديقتها أصيبت بـ4 طعنات إثر بلاغ تلقته الشرطة من خطيب هبة، أكد فيه أنها اتصلت به في فجر ذلك اليوم طالبة مساعدته، وتم العثور على سكين ملوث بالدماء في الحديقة المقابلة لعمارة الحادثة، وصدر حكم الإعدام على قاتل ابنتها في شهر أبريل عام 2009 ليطعن على الحكم محامي القاتل محمود عيساوي، ورفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به محامي المتهم، وتم تأييد الحكم وتنفيذه.