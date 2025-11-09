قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح
386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
شك في سلوكها.. المتهم بقتـ.ل زوجته وابنه الرضيع في المنوفية يعترف بجريمته
بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

رنا عصمت

تصدر الفنان كريم محمود عبد العزيز، تريند عبر موقع الجوجل وذلك بعد أنباء عن انفصاله عن زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي .

انتشرت خلال الساعات الماضية عدة أخبار تتحدث عن قيام الفنان كريم محمود عبد العزيز بإرسال وثيقة طلاق زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي إلى منزلها عبر محاميه الخاص.

وتتميز مصممة الأزياء آن الرفاعي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مصممة الأزياء آن الرفاعي ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

مصدر مقرب من الفنان كريم محمود عبد العزيز نفى في تصريح خاص لموقع صدى البلد هذه الأنباء، مؤكدا أن الفنان لم يرسل ورقة طلاق لزوجته عبر محاميه حتى الآن.

المصدر لم ينف وجود خلافات حادة بين الزوجين، كما لم ينف انفصالهما، لكنه أكد على عدم حدوث طلاق رسمي، ومن ثم عدم إرسال ورقة طلاق غيابي عبر محاميه الخاص.

وأضاف المصدر أن كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي حريصان كل الحرص على حالة بناتهما النفسية، وأن أحدا منهما لن يقوم بأي فعل يؤثر عليهن بأي شكل من الأشكال.

