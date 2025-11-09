بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

تصدر الفنان كريم محمود عبد العزيز، تريند عبر موقع الجوجل وذلك بعد أنباء عن انفصاله عن زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي .

انتشرت خلال الساعات الماضية عدة أخبار تتحدث عن قيام الفنان كريم محمود عبد العزيز بإرسال وثيقة طلاق زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي إلى منزلها عبر محاميه الخاص.

وتتميز مصممة الأزياء آن الرفاعي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مصممة الأزياء آن الرفاعي ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

مصدر مقرب من الفنان كريم محمود عبد العزيز نفى في تصريح خاص لموقع صدى البلد هذه الأنباء، مؤكدا أن الفنان لم يرسل ورقة طلاق لزوجته عبر محاميه حتى الآن.

المصدر لم ينف وجود خلافات حادة بين الزوجين، كما لم ينف انفصالهما، لكنه أكد على عدم حدوث طلاق رسمي، ومن ثم عدم إرسال ورقة طلاق غيابي عبر محاميه الخاص.

وأضاف المصدر أن كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي حريصان كل الحرص على حالة بناتهما النفسية، وأن أحدا منهما لن يقوم بأي فعل يؤثر عليهن بأي شكل من الأشكال.