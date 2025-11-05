بسمة وهبة: من فضلكم اوعوا تمشوا ورا الخلايا اللي بتتربص لمصر

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على استعدادات توقيع شراكة استثمارية مصرية- قطرية، لتنمية وتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمطروح.

وقالت بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" الدولة صرفت المليارات على تطوير البنية التحيتية لجذب لمزيد من الاستثمارات ".

وأضافت وهبة: "من فضلكم اوعوا تمشوا ورا الخلايا التي تتربص لكل نجاح بيحصل في مصر".

وتابعت: "الدولة مش بتبيع أرضها والأرض ملك البلد وما سيتم توقيعه بكرة شراكة استثمارية بين مصر وقطر بقيمة 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة علم الروم بمطروح".

