تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد والمتحدث الرسمي لمحافظة الجيزة، أن وزير التموين ومحافظ الجيزة قاما بافتتاح سوق "اليوم الواحد" في منطقة حدائق الأهرام، مشيرًا إلى أن هذا السوق هو رقم 20 في محافظة الجيزة، وأن هناك خططًا لتغطية كامل المحافظة، مع افتتاحات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد مرعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر "القناة الأولى المصرية"، إن سوق "اليوم الواحد" يعمل به 22 شركة من شركات قطاع الأعمال، إضافة إلى شركات القطاع الخاص، مؤكّدًا عرض كافة السلع الأساسية من خضروات ودواجن ولحوم وفواكه.

وأوضح أن السوق يقدم السلع بخصومات كبيرة تتراوح بين 15% و20%، ويتم فتح الأسواق وفقًا للكثافة السكانية، مشيرًا إلى أن سوق "اليوم الواحد" سيخدم أكثر من مليون مواطن.

وأشار مرعي إلى أن السوق يعرض المنتجات في يوم واحد أسبوعيًا في نفس المكان وبنفس نسب الخصم، مؤكدًا وجود لجان متابعة من التموين والمحافظة والأحياء للتأكد من جودة السلع والأسعار.