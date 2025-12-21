قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الرواندى توسيع التعاون في كل المجالات
عمرو الدردير يشعل الجدل: ناصر منسي أفضل من هالاند
«الصحة»: فحص أكثر من 8 ملايين طالب ضمن مُبادرة الكشف المُبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزّم»
وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثيا حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي
مراعاة أعياد المسيحيين… محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول
محمد صبحي يرفض عروضًا بمليون دولار في موسم الرياض: «الفن لا يُقدّم بدون رسالة واضحة»
اركب جيب شيروكي أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
توك شو

تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
محمود محسن

 أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد والمتحدث الرسمي لمحافظة الجيزة، أن وزير التموين ومحافظ الجيزة قاما بافتتاح سوق "اليوم الواحد" في منطقة حدائق الأهرام، مشيرًا إلى أن هذا السوق هو رقم 20 في محافظة الجيزة، وأن هناك خططًا لتغطية كامل المحافظة، مع افتتاحات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد مرعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر "القناة الأولى المصرية"، إن سوق "اليوم الواحد" يعمل به 22 شركة من شركات قطاع الأعمال، إضافة إلى شركات القطاع الخاص، مؤكّدًا عرض كافة السلع الأساسية من خضروات ودواجن ولحوم وفواكه.

وأوضح أن السوق يقدم السلع بخصومات كبيرة تتراوح بين 15% و20%، ويتم فتح الأسواق وفقًا للكثافة السكانية، مشيرًا إلى أن سوق "اليوم الواحد" سيخدم أكثر من مليون مواطن.

وأشار مرعي إلى أن السوق يعرض المنتجات في يوم واحد أسبوعيًا في نفس المكان وبنفس نسب الخصم، مؤكدًا وجود لجان متابعة من التموين والمحافظة والأحياء للتأكد من جودة السلع والأسعار.

محمد مرعي محافظة الجيزة وزير التموين محافظ الجيزة السلع الأساسية

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

خطوط مصرية حمراء تتعلق بوحدة السودان وسلامة أراضيه .. وخبير يؤكد: زيارة البرهان للقاهرة رسالة طمأنة لشعبه

كبدة البرنس

من خلافات أسرية إلى تحقيقات النيابة وضجة السوشيال ميديا.. التفاصيل الكاملة لواقعة إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه أمام مطعمه بالشيخ زايد

سد النهضة

أزمة سد النهضة تتفاقم| تحذيرات قانونية من تداعيات تهدّد الأمن المائي.. خبير دولي: تعنت إثيوبيا يدفع مصر لثلاث سيناريوهات

بالصور

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

