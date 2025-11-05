مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية غدا

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدا توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية، لتنمية وتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمطروح، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة المصرية القطرية .

وكان قد تم التوافق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر، والتي كانت ضمن مباحثات سابقة ل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الأمير/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وسيتم توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى لتنمية مشروع بمنطقة "سملا وعلم الروم" بمطروح.



كما سيفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصنعا بمدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح توسعات مصنع آخر بمدينة بدر.