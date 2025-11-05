قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس أركان جيش الاحتلال: الطائرات المسيرة تهديد أمني متصاعد
إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط
سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
برلمان

نائب: الاستثمارات القطرية تفتح آفاقاً جديدة للتنمية في مرسى مطروح

حسن رضوان

أكد النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية أن بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر بقيمة  7.5 مليار دولار وتوقيع عقود لتطوير مشروع ضخم في منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، يعكس مدى قوة وثبات الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات كبرى من دول شقيقة وصديقة، مما يمثل دفعة قوية لمسار التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "عتمان" أن الاستثمارات القطرية الجديدة تتركز في قطاعات استراتيجية تشمل العقارات والسياحة والبنية التحتية وهي قطاعات تُعد بمثابة قاطرة النمو الاقتصادي ومحركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مؤكداً أن ضخ هذه الاستثمارات سيُسهم في تحريك السوق المحلي وخلق فرص عمل جديدة للشباب فضلاً عن دعم التنمية الإقليمية في محافظة مطروح.

وأضاف النائب عادل عتمان أن الحكومة المصرية نجحت في السنوات الأخيرة في تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وتطوير البنية التحتية، وإطلاق مشروعات قومية كبرى في مختلف المحافظات، وهو ما جعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العرب والأجانب وعلى رأسهم المستثمرون القطريون الذين أبدوا ثقة كبيرة في السوق المصري.

وأشار "عتمان" إلى أن مشروع سملا وعلم الروم سيكون نموذجاً تنموياً متكاملا يضم مجمعات سياحية وسكنية وخدمية وبنية تحتية متطورة، من شأنها أن تحقق نقلة نوعية في التنمية المحلية بمحافظة مطروح وتُسهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بما يعزز مكانة المحافظة كأحد أهم المقاصد الاستثمارية على البحر المتوسط.

واختتم النائب عادل عتمان تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر والدول العربية وعلى رأسها قطر، يُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وبناء اقتصاد مصري قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطن في حياة كريمة وتنمية شاملة.

جذب استثمارات كبرى النائب عادل مأمون عتمان مجلس الشيوخ حزب الجبهة الوطنية

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
السيارات الصينية
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
أرخص 5 سيارات سيدان
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

