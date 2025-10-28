محافظ الأقصر ووفد سيتشوان الصينية يبحثان جذب استثمارات سياحية وثقافية ومنحة تعليمية للطلاب

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بأحد فنادق المحافظة، مع السيدة تيان شانغلي رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بمقاطعة سيتشوان، والوفد المرافق لها من رجال الأعمال والمسؤولين الصينيين، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين الأقصر والمقاطعة الصينية في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، رحب محافظ الأقصر بالوفد الصيني، مشيدًا بعمق العلاقات التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، ومؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع المدن والمقاطعات الصينية في مجالات السياحة والثقافة والاستثمار، خاصة في ظل ما تمتلكه الأقصر من مقومات عالمية فريدة.

من جانبها، أعربت تيان شانغلي عن سعادتها بزيارة الأقصر، مشيدة بما شهدته المحافظة من تطور في البنية التحتية السياحية، ومؤكدة رغبة مقاطعة سيتشوان في توسيع مجالات التعاون، خاصة في التبادل الثقافي وتنشيط السياحة الصينية إلى الأقصر.

وخلال الاجتماع، أعلنت “شانغلي” عن منحة تعليمية مقدمة لـ10 طلاب من الأقصر للدراسة في الصين، بهدف تبادل الخبرات ودعم الكوادر الشابة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل آليات التعاون بين سيتشوان والأقصر، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين قيادتي الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينغ.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والاستثمار وتنظيم الفعاليات الثقافية والسياحية، بما يسهم في دعم العلاقات المصرية الصينية على المستويين الشعبي والمحلي، ويفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات السياحية والثقافية إلى محافظة الأقصر.