الأقصر.. افتتاح فعاليات الأسبوع الثاني من مبادرة "تاريخ بلادنا في عيون ولادنا"

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، افتتاح فعاليات الأسبوع الثاني من المبادرة التي تهدف إلى ترسيخ الانتماء الوطني لدى الطلاب، وذلك بمقر بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالأقصر، بحضور الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وعدد من قيادات مؤسسة ظواهر والقيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية بالمحافظة.

وتضمنت فعاليات الأسبوع الثاني من المبادرة الذي يقام تحت عنوان مؤتمر السلام، بمشاركة مؤسسة ظواهر،افتتاح معرض للصحافة المدرسية يضم مجلات حائط ومجلات مصورة توعوية عن قمة شرم الشيخ للسلام التي شهدت التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

كما اشتمل المعرض على صحف التربية الخاصة الحائطية لطلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع مكتوبة بلغة الإشارة مصحوبة بالترجمة، وأخرى لطلاب مدرسة النور للكفوفين مكتوبة بطريقة "برايل"، وصحف خاصة بمدارس التربية الفكرية تعتمد على الصور والرسوم تتحدث عن قمة شرم الشيخ للسلام.

كما تضمنت فعاليات الأسبوع الثاني من المبادرة، عرض فيلم تسجيلي عن المباردة وعن الأحداث الوطنية البارزة في تاريخ مصر الحديث، بدءًا من ثورة 23 يوليو وعيد الشرطة، مرورًا بـحرب 6 أكتوبر وثورتي 25 يناير و30 يونيو، وصولًا إلى مؤتمر السلام بشرم الشيخ.

كما تضمنت الفعاليات إقامة ورش عمل للرسم والتلوين للأطفال دارت حول مفهوم السلام ودعم مصر للقضية الفلسطينية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة للأقصر، كما تم تنظيم فقرات فنية ورياضية للطلاب من ذوي الهمم، وعروض فنية ومسرحية وطنية لطلاب مدرستي الأقصر الإعدادية بنات والراهبات الابتدائية بنات.

وتستمر المبادرة لمدة ستة أسابيع، يتم خلالها تنفيذ الأنشطة في حصص الأنشطة والإذاعة المدرسية، إلى جانب معرض فني متكامل بالشراكة بين توجيه التربية الفنية والصحافة المدرسية والمكتبات والاقتصاد المنزلي المجال الزراعي والمجال الصناعى وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى ، بهدف نشر الوعي الوطني بين طلاب المدارس بالمحافظة على مستوى مختلف المراحل التعليمية.

ومن جانبه أشاد نائب محافظ الأقصر بالمبادرة، التي تساهم في إرساء الأسس التربوية الوطنية الصحيحة التي تعزز من روح الوطنية وبناء وعي قوي ومتماسك لدى الطلاب والأجيال الجديدة لتكون قادرة على إدراك التحديات التي تواجه الوطن والوقوف صفا واحدا ضد أي أفكار هدامة بمسؤولية وطنية عالية والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

وأكد أن محافظة الأقصر تحت قيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ستعمل بمزيد من العزم من أجل التنمية والبناء والتقدم في مختلف القطاعات، وتنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، لتحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الأقصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية.