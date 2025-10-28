قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتعال الحرب من جديد.. إسرائيل تطلب إذن أمريكا للعدوان على لبنان
الذهب نزل 100 جنيه.. مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج
1916 جنيهًا كل شهر.. احسب عائد 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري
شرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير بجميع المدارس الخميس المقبل
قرار عاجل في طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك
المتهم بإنهاء حياة شينزو آبي يقرّ بجريمته.. و"كنيسة التوحيد" تعود إلى الواجهة في اليابان
المتحف المصري الكبير.. مشروع حضاري عملاق يرى النور (تسلسل زمني)
للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية
سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالمنيب
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. افتتاح فعاليات الأسبوع الثاني من مبادرة "تاريخ بلادنا في عيون ولادنا"

نائب محافظ الأقصر
نائب محافظ الأقصر
شمس يونس

  شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، افتتاح فعاليات الأسبوع الثاني من المبادرة التي تهدف إلى ترسيخ الانتماء الوطني لدى الطلاب، وذلك بمقر بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالأقصر، بحضور الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وعدد من قيادات مؤسسة ظواهر والقيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية بالمحافظة.

وتضمنت فعاليات الأسبوع الثاني من المبادرة الذي يقام تحت عنوان مؤتمر السلام، بمشاركة مؤسسة ظواهر،افتتاح معرض للصحافة المدرسية يضم مجلات حائط ومجلات مصورة توعوية عن قمة شرم الشيخ للسلام التي شهدت التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

 كما اشتمل المعرض على صحف التربية الخاصة الحائطية لطلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع مكتوبة بلغة الإشارة مصحوبة بالترجمة، وأخرى لطلاب مدرسة النور للكفوفين مكتوبة بطريقة "برايل"، وصحف خاصة بمدارس التربية الفكرية تعتمد على الصور والرسوم تتحدث عن قمة شرم الشيخ للسلام.

كما تضمنت فعاليات الأسبوع الثاني من المبادرة،  عرض فيلم تسجيلي عن المباردة وعن الأحداث الوطنية البارزة في تاريخ مصر الحديث، بدءًا من ثورة 23 يوليو وعيد الشرطة، مرورًا بـحرب 6 أكتوبر وثورتي 25 يناير و30 يونيو، وصولًا إلى مؤتمر السلام بشرم الشيخ.

 كما تضمنت الفعاليات إقامة ورش عمل للرسم والتلوين للأطفال دارت حول مفهوم السلام ودعم مصر للقضية الفلسطينية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة للأقصر، كما تم تنظيم فقرات فنية ورياضية للطلاب من ذوي الهمم، وعروض فنية ومسرحية وطنية لطلاب مدرستي الأقصر الإعدادية بنات والراهبات الابتدائية بنات.

وتستمر المبادرة لمدة ستة أسابيع، يتم خلالها تنفيذ الأنشطة في حصص الأنشطة والإذاعة المدرسية، إلى جانب معرض فني متكامل بالشراكة بين توجيه التربية الفنية والصحافة المدرسية والمكتبات والاقتصاد المنزلي المجال الزراعي والمجال الصناعى وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى ، بهدف نشر الوعي الوطني بين طلاب المدارس بالمحافظة على مستوى مختلف المراحل التعليمية.

ومن جانبه أشاد نائب محافظ الأقصر بالمبادرة، التي تساهم في إرساء الأسس التربوية الوطنية الصحيحة التي تعزز من روح الوطنية وبناء وعي قوي ومتماسك لدى الطلاب والأجيال الجديدة لتكون قادرة على إدراك التحديات التي تواجه الوطن والوقوف صفا واحدا ضد أي أفكار هدامة بمسؤولية وطنية عالية والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

وأكد أن محافظة الأقصر تحت قيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ستعمل بمزيد من العزم من أجل التنمية والبناء والتقدم في مختلف القطاعات، وتنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، لتحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الأقصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

مقياس ريختر.. أرشيفية

زلزال مرسي مطروح.. معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

ترشيحاتنا

الطلاق

حكم تشهير الزوجين ببعضهما بعد الطلاق.. دار الإفتاء توضح

شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي رحمه الله عليه

في ذكرى ميلاد الراحل سيد طنطاوي.. 14 عاما على كرسي المشيخة.. إمام الوسطية جمع بين العلم والعدل

جانب من اللقاء

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الإمام أبو حنيفة كان منهجه التيسير والسعة والرفق بالناس في فقه المعاملات

بالصور

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء

انهيار مبانٍ جراء زلزال تركيا.. وإصابة 22 شخصًا بولاية باليكسير.. صور وفيديو

زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا

طرق حفظ الطعام لأطول فترة بدون فساد

حفظ الطعام
حفظ الطعام
حفظ الطعام

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد