مستقبل وطن ينظم مؤتمرا جماهيريا بساحة أبو الحجاج لدعم مرشحي القائمة الوطنية بالأقصر



نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بساحة أبو الحجاج لدعم وتأييد مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب أحمد آدم وسيلفيا نادر أيوب، وذلك برعاية النائب الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور محمد عمران أمين التنظيم، وأعضاء مجلس الشيوخ النائب ناصر الضوي، والنائب عبد العليم الضبعاوي، إلى جانب مشاركة النائب مصطفى سالم مرشح القائمة الوطنية بمحافظة سوهاج، والنائب طارق رضوان أمين أمانة حقوق الإنسان بحزب مستقبل وطن، وعدد كبير من القيادات الحزبية والشخصيات العامة.

وأكد المتحدثون خلال كلماتهم على أهمية حشد الجهود والمشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة دعمًا للقائمة الوطنية، واستكمالًا لمسيرة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

كما شهد الموتمر حضورًا لافتًا داخل ساحة أبو الحجاج من مختلف الأطياف، معلنين تأييدهم وثقتهم الكاملة في مرشحي الحزب وقدرتهم على تمثيل المواطنين داخل البرلمان.